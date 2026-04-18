Rae Spordikool tuli esimest korda Eesti meistriks

Rae naised alistasid tänavuse seeria avamängus TÜ/Bigbanki kolm-null ja teises mängus kolm-üks.

Kolmandas mängus lubas Rae kodupubliku ees Tartu Ülikoolile esimeses geimis 19 ja teises geimis 21 punkti ning lõpetas finaalseeria kolmandas geimis, kus teenis lõpuks 29:27 võidu.

Silvia Pertens tõi võidumängus 14 punkti (+5), Kristel Allorg lisas omalt poolt kümme (+6) ja Liis Kiviloo üheksa punkti (+5). TÜ/Bigbanki eest jõudis kolm mängijat kahekohalise punktisummani - Kairin Tammel tõi 15 punkti (+12), Liisbet Pill 13 (+8) ja Nora Lember 11 punkti (+4).

Tegemist on klubi esimese Eesti meistritiitliga, viimasel kahel aastal tuli finaalis tunnistada TalTechi paremust. Rae võidutses tänavu ka kodustel karikavõistlustel, aga valitsev Balti meister sai sel aastal neljanda koha. Lisaks mängiti tänavu ka esimest korda CEV Challenge Cupil, kus 1/32-finaalis alistati Põhja-Makedoonia klubi Skopje Rabotnicki. Järgmises ringis tuli aga tunnistada Tšehhi klubi Praha Olympic paremust.