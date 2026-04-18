Rae esimene Eesti meistritiitel jäi Mõnnakmäe viimaseks: nüüd on kõik!

Rae klubi ajaloo esimene Eesti meistritiitel tuli kolm-null seeriavõiduga, Tartu Ülikool/Bigbankile lubati terve seeria jooksul vaid üks geimivõit. Samas sai üks ajastu laupäevase finaalmänguga läbi, sest Rae sidemängija Julija Mõnnakmäe lõpetas oma mängijakarjääri

"Nüüd on lõpuks kõik!" ütles esimese mängijana 100 koondisemänguni jõudnud Mõnnakmäe. "Sellepärast see oligi erilisem, olla nende samade mängijatega, kellega olen olnud kümneid aastaid samas tiimis... Lõpetada kodus, sellise toetusega, publik oli super, selle tiimi süda on väga õiges kohas, sellepärast oli sentimentaalne hetk minu jaoks."

Kapten Liis Kiviloo ütles, et mäng oli seetõttu emotsionaalsem. "Olen temaga väga pikalt koondises mänginud. Juba mängu ajal mõtlesin, et see on võib-olla viimane tõste, mille Jullilt saan. See võtab silma märjaks küll," sõnas Kiviloo.

"Olen uhke tiimi üle. Meil oli väga palju tublisi noori, aga samas sain mängida mängijatega nagu Julija Mõnnakmäe. Kristel Allorg, Nette Peit, Silvia Pertens, see oli haruldane võimalus sellise võistkonnaga mängida. Hommikul juba rääkisin, et natuke kurb tunne on mõelda, et see on võib-olla hooaja viimane mäng," lisas Kiviloo.