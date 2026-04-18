Tatrik kallati tähistuseks veega üle: nende plikadega on äge!

Viimasel kahel hooajal kodustel meistrivõistlustel hõbeda saanud Rae Spordikool teenis tänavu esimese Eesti meistritiitli, kui loovutas finaalis kolmes mängus Tartu Ülikool/Bigbankile vaid ühe geimi. Laupäeval teeniti otsustav kolmas võit tulemusega 3:0 (25:19, 25:21, 29:27).

Pärast mängu tegid Rae naised Tarmo Tiisleri soovitusel peatreener Raigo Tatrikule külma duši. "Ikka äge! Kui sellised plikad on võistkonnas, siis on ikka äge. Midagi alati juhtub!" ütles rõõmus treener.

"Oleme viie aasta jooksul päris mitu noort kasvatanud koondise jaoks üles. See, et meil kogenud mängijad on võistkonnas, see on igati normaalne. Noortel on palju areneda seal. Viie aasta jooksul oleme teinud head tööd just koondise mõistes. On tulnud mitmeid noori, kes on avanud selle ukse," rääkis Tatrik ERR-ile.

Tartu Ülikooli peatreener Andrei Ojamets tõdes, et naiskonna hooaeg oli vigastuste tõttu väga keeruline. Sellegipoolest teeniti Balti liigas teine koht, tiitlikaitsja Rae pidi leppima neljanda kohaga. "Balti liigas olime Raest paremad!" naljatles Ojamets.

"Nende kolme aasta jooksul, mis ma Tartus olen olnud, kõige edukam hooaeg.," jätkas kogenud treener. "Võistkonna sisu poolest ja võistkond, kes väärib võistkonna nime. Naised on olnud väga püüdlikud. Selge see, nagu igas võistkonnas ja peres, olid meil oma probleemid, aga saime nendest lõpu poole lahti. See oli kõige tasavägisem mäng selles seerias."