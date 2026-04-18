Kotsar ja Yokohama võitsid neljanda mängu järjest

Maik-Kalev Kotsar. Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Eesti korvpallur Maik-Kalev Kotsar aitas oma koduklubil Yokohama B-Corsairsil alistada Jaapani meistriliigas Sun Rockers Shibuya tulemusega 69:60.

Taas algrivistuses alustanud Kotsar veetis väljakul ligi pool tundi ning kogus selle ajaga 10 punkti (kahesed 4/9, kolmesed 0/1, vabavisked 2/4), kuus lauapalli, kaks resultatiivset söötu ja kolm vaheltlõiget, vahendab Delfi Sport.

Yokohama resultatiivseim oli prantslane Damien Inglis 18 punktiga. B-Corsairs on nüüd Kotsari naasmise järel võitnud neli mängu järjest.

Kuna Yokohama alustas aga hooaega kahvatult, on nende lootus play-off'i pääseda juba kustunud. Nad asuvad idakonverentsis 25 võidu ja 29 kaotusega seitsmendal kohal.

