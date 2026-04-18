Zirk tõusis Bergenis Euroopa hooaja edetabelis kuuendaks

26-aastane eestlane alustas võistlust enda põhiala, 200 meetri liblikujumisega. Eelringides peatus stopper 1.59,10 peal, mis viis ta esimesena finaali. Aeg tähendab ka seda, et 200 m liblikujumises on Zirki nimel nüüd 50 Eesti kõigi aegade kiireimat ujumist.

Finaalis oli kogu fookus kahel mehel, sest eestlase kõrval kvalifitseerus finaali teisena ameeriklasest MM- pronks Dare Rose, kes nädal varem võitis Stockholmis hõbemedali ajaga 1.55,88. Zirk oli seal neljas tulemusega 1.57,49.

Ameeriklane alustas finaali kiirelt ning 100 meetri vaheajapunktis juhtis Rose Zirki ees 1,38 sekundiga. Distantsi teisel poolel üritas eestlane Rose'i kinni püüda ning oli temast ka kiirem, kuid vahe oli kärisenud liiga suureks. Rose teenis võidu uue võistluste rekordi 1.55,64-ga, Zirk ujus hooaja tippmargi 1.56,99.

"Taktika oli temaga koos kohe alguses minna, kuid teadsin, et tal on kiire algus ja olnud viimasel ajal heas hoos," sõnas Euroopa hooaja edetabelis kuuendaks tõusnud Zirk. "Arvan, et meie ujumise kiirus oli sarnane, aga vee all oli ta tunduvalt kiirem, kuid mul on hea meel selle duelli üle."

"Ma ei ole end ammu treeningutel nii hästi tundnud kui sellel nädalal ja salasoov oli kiiremini ujuda kui Stockholmis," märkis Tom Rushtoni hoolealune, kelle Eesti rekord on Pariisi olümpial ujutud 1.54,22. "Stockholmist sain kaasa enesekindluse ja siin Bergenis ma ei kartnud riskida ehk alustada kiirelt. Hooaeg on alles noor, kuid oleme omadega heas kohas ja jätkame samas vaimus," lisas Zirk.

Lisaks osales eestlane avapäeval ka 100 m vabaujumises. Ta sai kirja hooaja tippmarki tähistava 51,01, mis andis koha ka B-finaalis, kuid sellest Zirk loobus, et valmistuda liblikujumise finaaliks. Järgmisel kahel võistluspäeval ootab Zirki ees veel 200- ja 400 m vabaujumine.