Hussarid parandasid Hannoveri maratonil isiklikku rekordit

Karel ja Liis-Grete Hussar võistlesid pühapäeval Saksamaal Hannoveri maratonil, kus mõlemad parandasid oma senist isiklikku rekordit mitme minuti võrra.

Karel Hussar ületas Hannoveris lõpujoone ajaga 2:16.58, mis andis talle üldarvestuses kõrge 18. koha. Tema senine isiklik rekord oli mullusel Tallinna maratonil joostud 2:20.58 ehk mehe rekord paranes koguni nelja minuti jagu, kirjutab Marathon100.com.

Liis-Grete Hussar läbis maratoni tulemusega 2:38.49, mis on ka tema uus isiklik rekord. Liis-Grete senine rekord oli mullu oktoobris Tartus joostud 2:41.08, Hannoveris andis tippmark naiste konkurentsis kümnenda koha.

Eesti kõigi aegade edetabelis kerkisid nii Karel kui Liis-Grete Hussar pühapäevase tulemusega vastavalt meeste ja naiste seas seitsmendale kohale.

Samal võistlusel tegi väga hea jooksu ka Hanka Mühlberg, kes läbis poolmaratoni ajaga 1:22.09. Hannoveri maratoni võitsid Maru Kibet Thomas (Keenia, 2:07.53) ja Domenika Mayer (Saksamaa, 2:21.26).