Hussarid parandasid Hannoveri maratonil isiklikku rekordit

Liis-Grete ja Karel Hussar Autor/allikas: Kristjan Kivistik
Karel ja Liis-Grete Hussar võistlesid pühapäeval Saksamaal Hannoveri maratonil, kus mõlemad parandasid oma senist isiklikku rekordit mitme minuti võrra.

Karel Hussar ületas Hannoveris lõpujoone ajaga 2:16.58, mis andis talle üldarvestuses kõrge 18. koha. Tema senine isiklik rekord oli mullusel Tallinna maratonil joostud 2:20.58 ehk mehe rekord paranes koguni nelja minuti jagu, kirjutab Marathon100.com.

Liis-Grete Hussar läbis maratoni tulemusega 2:38.49, mis on ka tema uus isiklik rekord. Liis-Grete senine rekord oli mullu oktoobris Tartus joostud 2:41.08, Hannoveris andis tippmark naiste konkurentsis kümnenda koha.

Eesti kõigi aegade edetabelis kerkisid nii Karel kui Liis-Grete Hussar pühapäevase tulemusega vastavalt meeste ja naiste seas seitsmendale kohale.

Samal võistlusel tegi väga hea jooksu ka Hanka Mühlberg, kes läbis poolmaratoni ajaga 1:22.09. Hannoveri maratoni võitsid Maru Kibet Thomas (Keenia, 2:07.53) ja Domenika Mayer (Saksamaa, 2:21.26).

Toimetaja: Anders Nõmm

Kergejõustiku uudised

sport.err.ee uudised

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo