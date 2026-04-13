Lõunanaabri loobumine andis Eesti ragbikoondisele kauaoodatud võidu

Eesti meeste koondise viimane võit tuli 2016. aasta mais, kui Euroopa Rahvuste karika III divisjoni finaalis alistati Slovakkia.

Eesti Ragbi Liit kirjutas esmaspäeval pressiteates, et oleks mõistagi eelistanud Läti alistada väljakul, aga võit on sellest hoolimata ala jaoks oluline verstapost. "Mängijad olid valmis ja motiveeritud – 23-liikmeline koosseis oli reisivalmis, mis näitab, kui kaugele see programm on jõudnud. On kahetsusväärne, et matš jäi ära, kuid nüüd on kogu meie fookus suunatud kodumängule Norra vastu," ütles peatreener Graham Smith.

Eesti naiste ragbikoondis mängib 16. mail esmakordselt Rugby 15s matšil lõunanaabrite vastu. See on märkimisväärne samm, sest Eesti naised astuvad esimest korda täiskoosseisus rahvusvahelises ragbis väljakule. Pikalt arendatud U-18 noormeeste koondis osaleb olümpiaragbi EM-il.

"See on Eesti ragbi jaoks enneolematu aasta," lisas Smith.

Smith on rahvusvahelise kogemusega elukutseline ragbitreener, kes on muuhulgas juhendanud Inglismaa naiste koondise 2014. aastal ragbi maailmameistriks. Smithi käe all on Tallinna Kalevi meeskond tõusnud Soome meistriliiga kõrgeimasse divisjoni ning Eesti ragbikoondised on näidanud viimastel aastatel järjepidevat arengut.

2. mail võõrustab Eesti koondis Tiskre ragbiväljakutel Norrat. Eesti tahab revanši mulluse kohtumise eest, mille norrakad võitsid tulemusega 58:10. Lisainfot leiab Eesti Ragbiliidu Facebooki ja Instagrami lehtedelt.