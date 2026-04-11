Ramonas korraldati taas kõva heitepidu, 70 meetri joone ületas kuus meest

Matthew Denny
Ameerika Ühendriikides Ramonas toimunud kergejõustikuvõistlusel Oklahoma Throws Series World Invitational sai oodatult näha ülikaugeid kettakaari.

Koguni kuus meest ületas soodsates oludes 70 meetri joone ja esikoha teenis 74.04-ga austraallane Matthew Denny, edestades vaid nelja sentimeetriga sakslast Steven Richterit.

Denny ületas seejuures 70 meetri joone kõigil kuuel katsel. Richteril suutis seda viiel katsel, sest avakatsel jäi kümme sentimeetrit vajaka.

Veel paar aastat tagasi tähendanuks Denny tulemus, et maailmarekord jäänuks vaid nelja sentimeetri kaugusele, aga pärast seda on Leedu kettaheitja Mykolas Alekna seda samas kohas mitu korda uuendanud. Mullu aprillis viis Alekna vastavad numbrid 75 meetritni ja 56 sentimeetrini. Denny on 74.78-ga kõigi aegade teine ja kauaaegne rekordimees Jürgen Schult 74.08-ga kolmas.

Denny ja Richteri järel teenis kolmanda koha sloveen Kristjan Ceh (72.61), maagilise joone ületasid veel Sam Mattis (72.45), Roje Stona (70.66) ja Alex Rose (70.43).

Kaugeid kaari näitasid ka naised. Maailma hooaja edetabelijuhiks kerkis 68 meetri ja 98 senimeetriga hollandlanna Jorinde van Klinken, kes edestas isikliku rekordi püstitanud kaasmaalannat Alida van Daalenit (67.99).

Toimetaja: Siim Boikov

Ramonas korraldati taas kõva heitepidu, 70 meetri joone ületas kuus meest

