Oklahoma City Thunder kindlustas läänes koduväljakueelise

Thunder kindlustas läinud ööl läänes esikoha ja koos sellega koduväljakueelise kuni play-off mängude lõpuni 128:110 (34:23, 35:26, 25:31, 34:30) võiduga Los Angeles Clippersi üle. Tegu oli valitseva meistri seitsmenda järjestikuse võiduga.

Shai Gilgeous-Alexanderi asemel vedas seekord Thunderit rünnakul hoopis Chet Holmgren, kes tõi juba avapoolajal 24 punkti ning kogus hea visketabavuse juures lõpuks 30 punkti, lisaks noppis 14 lauapalli, andis viis korvisöötu ja tegi neli viskeblokeeringut.

Pingilt sekkunud Isaiah Joe panustas võitu 21 silma ning Gilgeous-Alexander viskas 20 punkti ja jagas 11 resultatiivset söötu. Clippersi parimaks osutus Kawhi Leonard, kelle arvele jäi 20 punkti ja kaheksa lauapalli.

Thunderi (64-16) järel teisel kohal asetsev San Antonio Spurs (61-19) sai hoolimata Victor Wembanyama ja Stephon Castle'i puudumisest kodusaalis 112:101 (32:23, 29:28, 27:22, 24:28) jagu Portland Trail Blazersist. Spursi eduveduriks oli De'Aaron Fox 25 punkti ja seitsme korvisööduga.

Kolmandal real paiknev Denver Nuggets (52-28) pikendas oma võiduseeria kümne mängu pikkuseks, alistades kodus 136:119 (37:33, 31:39, 39:22, 29:25) tulemusega Memphis Grizzliesi. Jamal Murray tõi võitjate kasuks 26 punkti ning Nikola Jokic sooritas kolmikduubli 14 punkti, 16 lauapalli ja 10 tulemusliku sööduga.

Teised tulemused:

Phoenix Suns - Dallas Mavericks 112:107

Cleveland Cavaliers - Atlanta Hawks 122:116

Detroit Pistons - Milwaukee Bucks 137:111

Orlando Magic - Minnesota Timberwolves 132:120