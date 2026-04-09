Oklahoma City Thunder kindlustas läänes koduväljakueelise

Chet Holmgren võitlemas lauapalli eest. Autor/allikas: SCANPIX/AP
Korvpalliliigas NBA teenis põhiturniiril läänekonverentsis kolmandat hooaega järjest esikoha Oklahoma City Thunder.

Thunder kindlustas läinud ööl läänes esikoha ja koos sellega koduväljakueelise kuni play-off mängude lõpuni 128:110 (34:23, 35:26, 25:31, 34:30) võiduga Los Angeles Clippersi üle. Tegu oli valitseva meistri seitsmenda järjestikuse võiduga.

Shai Gilgeous-Alexanderi asemel vedas seekord Thunderit rünnakul hoopis Chet Holmgren, kes tõi juba avapoolajal 24 punkti ning kogus hea visketabavuse juures lõpuks 30 punkti, lisaks noppis 14 lauapalli, andis viis korvisöötu ja tegi neli viskeblokeeringut.

Pingilt sekkunud Isaiah Joe panustas võitu 21 silma ning Gilgeous-Alexander viskas 20 punkti ja jagas 11 resultatiivset söötu. Clippersi parimaks osutus Kawhi Leonard, kelle arvele jäi 20 punkti ja kaheksa lauapalli.

Thunderi (64-16) järel teisel kohal asetsev San Antonio Spurs (61-19) sai hoolimata Victor Wembanyama ja Stephon Castle'i puudumisest kodusaalis 112:101 (32:23, 29:28, 27:22, 24:28) jagu Portland Trail Blazersist. Spursi eduveduriks oli De'Aaron Fox 25 punkti ja seitsme korvisööduga.

Kolmandal real paiknev Denver Nuggets (52-28) pikendas oma võiduseeria kümne mängu pikkuseks, alistades kodus 136:119 (37:33, 31:39, 39:22, 29:25) tulemusega Memphis Grizzliesi. Jamal Murray tõi võitjate kasuks 26 punkti ning Nikola Jokic sooritas kolmikduubli 14 punkti, 16 lauapalli ja 10 tulemusliku sööduga.

Teised tulemused:

Phoenix Suns - Dallas Mavericks 112:107
Cleveland Cavaliers - Atlanta Hawks 122:116
Detroit Pistons - Milwaukee Bucks 137:111
Orlando Magic - Minnesota Timberwolves 132:120

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

korvpalliuudised

09:48

Oklahoma City Thunder kindlustas läänes koduväljakueelise

08:35

Raieste klubi jäi ülinapilt finaali ukse taha

08.04

Paasoja: on näha, kuidas Tartu inimesed korvpallist lugu peavad

08.04

Tartu Ülikool sai Eesti-Läti liiga põnevas finaalis valusa kaotuse Uuendatud

08.04

FOTOD | Tartu on suure korvpallifinaali ootuses

08.04

Korraliku edu sisse saanud Kaunase Žalgiris lasi koduareenil mängu käest

08.04

New Orleans Pelicans korraldas klubi ajaloo suurima viskekontserdi

07.04

Drell ja Joventut tümitasid Meistrite liigas AEK-d

07.04

Kalev/Cramo kaotas pronksimängus Riia VEF-ile

07.04

Legia alistas Suuroru klubi, Tass naasis platsile tubli esitusega

07.04

San Antonio teenis 60. võidu, aga Wembanyama sai viga

07.04

Veesaare ülikool palkas peatreeneriks Jokiciga meistriks tulnud Malone'i

07.04

Michigani korvpallimeeskond lõpetas Märtsihullusel pika ootuse

06.04

Asi ja Teder lõpetasid põhihooaja, Jaama aitas Columbia turniirivõiduni

06.04

Tartu Ülikool mängib Eesti-Läti liiga finaalis täismaja ees

videod

sport.err.ee uudised

11:44

Zirk testib vormi kõrgetasemelisel võistlusel: tibusid loetakse suvel

11:30

OTSEPILT | U-17 jalgpallikoondisele loositakse vastased kodusel EM-il

10:51

McDavid oli osaline kõigis viies Oilersi väravas

10:16

Glinka pääses ookeani taga kaheksa parema sekka

09:48

Oklahoma City Thunder kindlustas läänes koduväljakueelise

09:09

Selgus Euroopa liigaks valmistuva meeste võrkpallikoondise koosseis

08:35

Raieste klubi jäi ülinapilt finaali ukse taha

08:05

TalTech/Nordaid asus pronksiseeriat juhtima

00:07

Atletico ja PSG haarasid kordusmänguks kaheväravalise edu

08.04

Selver x TalTech võitis otsustava geimi ja viigistas pronksiseerias seisu

08.04

Monaco tennisetäht rõõmustas kodupublikut maailma viienda mehe alistamisega

08.04

ETV spordisaade, 8. aprill

08.04

Kalju jätkab täiseduga, Levadia alistas punase laterna Uuendatud

08.04

Paasoja: on näha, kuidas Tartu inimesed korvpallist lugu peavad

08.04

Käsipalli meistriliiga põhiturniir lõppes favoriitide võiduga

loetumad

08.04

Tartu Ülikool sai Eesti-Läti liiga põnevas finaalis valusa kaotuse Uuendatud

08.04

Eesti laskesuusakoondised jätkavad seniste treeneritega

08.04

Berrettini saatis Medvedevi tähelepanuväärsel moel reketeid pakkima

08.04

Kalju jätkab täiseduga, Levadia alistas punase laterna Uuendatud

07.04

Drell ja Joventut tümitasid Meistrite liigas AEK-d

08.04

FOTOD | Tartu on suure korvpallifinaali ootuses

08.04

Karmi trauma saanud Narva Transi kaptenile on tehtud juba kaks lõikust

08.04

Korraliku edu sisse saanud Kaunase Žalgiris lasi koduareenil mängu käest

07.04

Poola imelaps astus esimese sammu Crucible'i suunas

08.04

New Orleans Pelicans korraldas klubi ajaloo suurima viskekontserdi

