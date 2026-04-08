Lisell Jäätma näitas MK-etapi kvalifikatsioonis täpset silma

Autor/allikas: Karli Saul
Eesti plokkvibulaskur Lisell Jäätma teenis Mehhikos Pueblas toimuval hooajal esimesel maailmakarikaetapil kvalifikatsioonis paremuselt neljanda tulemuse.

Jäätma kogus kvalifikatsioonis 695 punkti. Temast olid paremad vaid Alejandra Usquiano (Colombia; 698), Dafne Quintero (Mehhiko; 697) ja Sara Lopez (Colombia; 696). Teine Eesti vibulaskur Meeri-Marita Paas sai 690 silmaga 12. asetuse.

Väljalangemisringides läheb Paas kõigepealt kokku 53. asetuse saanud Taani vibulaskuri Erika Damsboga. Avaringis vaba olev Jäätma kohtub seejärel kas Yi-Hsuan Cheni (Taiwan) või Claudia Maria De La Cruz Cruziga (Guatemala).

Meeste kvalifikatsioonis oli Robin Jäätma 699 silmaga 20. Tema pääseb sarnaselt õele esimesest ringist, aga kothub seejärel teises ringis kohaliku vibulaskuri Juan Del Rioga.

Segavõistkondade eelvõistlusel sai Eesti (Robin ja Lisell Jäätma) 1394 silmaga seitsmenda asetuse. Põhitabeli avaringist tähendab see pääsemist, seejärel ootab aga ees kas Holland või Iisrael.

Vibulaskmise MK-etapp toimub pühapäeva, 12. aprillini.

Toimetaja: Siim Boikov

