Kolmekordne NFL-i parim kaitsemängija taasliitub Los Angeles Ramsiga

2014. aastal ameerika jalgpalli profiliigasse NFL draft'itud Donaldist sai kiiresti üks liiga säravamaid kaitsemängijaid ning ta valiti 2017., 2018. ja 2020. aastal parimaks kaitsjaks. Eriti säravaks sai 2018. aasta hooaeg, kui ta võttis vastase quarterback'i maha 20,5 korda, tõmmates vastaste pallikandja joone taga maha veel 25 korda.

Donald juhtis Los Angeles Ramsi kaitset ka 2021-22 hooajal, mil Rams Super Bowli võitis. Pärast seda mängis ta veel kaks aastat, aga otsustas 2024. aasta kevadel oma suurepärase karjääri lõpetada.

Rams jõudis mullu poolfinaali, kuid pidi seal lõpuks meistriks tulnud Seattle Seahawksi paremust tunnistama. Sel suvel tegi meeskond hiiglasliku tehingu, kui tõi koosseisu Cleveland Brownsi kaitsetähe Myles Garretti, kes on viimase kolme aasta jooksul kahel korral NFL-i parimaks kaitsemängijaks valitud. Kohe pärast seda hakati rääkima ka Donaldi potentsiaalsest tagasitulekust, kui Donald väljendas kindlameelselt, et ta ei naase NFL-i. Garretti saabumise järel muutus aga ka tema toon ning nüüdseks 35-aastaseks saanud Donald teataski nädalavahetusel, et naaseb 11. hooajaks väljakule.

Tema liitumine teeb Ramsi kaitseliini uskumatult tugevaks, koos Garrettiga on nad viimase kümne hooaja jooksul liiga parimaks kaitsjaks valitud viis korda. Isegi kui Donald ei ole aastate taguses tippvormis, tuleb vastastel temaga arvestada ja ründeliini tema poole suunata. Lisaks on kaitseliinis mitu noort mängijat, kes saavad tähtedele pööratud tähelepanu tõttu ise rohkem võimalusi.

Rams on tuleval hooajal vahest suurim Super Bowli favoriit, kuid tõsist konkurentsi pakub mullu Super Bowli võitnud Seattle Seahawks, kellele Rams poolfinaalis kaotas. NFL-i põhiturniir algab Eesti aja järgi öösel vastu 10. septembrit.