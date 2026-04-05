Rakvere sinilillejooksu võitsid Aleksandr Kuleshov ja Berit Kant

Teise koha pälvis Hendrik Hang jäädes võitjast maha 30 sekundiga (11.26). Kolmandana lõpetas Karl Gustav Nagel (11.46), vahendab Marathon100.com.

Naistest oli kiireim Berit Kant, kellele märgiti tulemuseks 12.40. Teise koha sai ajaga 13.19 Meri Lill Plagnaud, kaotades võitjale 39 sekundiga, talle järgnes kolmandana Eliis Härma (13.53).

Sinilillejooksude eesmärgiks on toetada ja tunnustada vabaduse ja demokraatia eest seisnud Eesti veterane. Sinilillejooksud toimuvad lisaks Rakverele ka Tartus ja Tallinnas.