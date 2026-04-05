Jamaica sprinter püstitas 150 meetris aegade tipptulemuse

Jamaica sprinter Kishane Thompson läbis distantsi ajaga 14,92, millega ületas britt Linford Christie 1994. aastast pärit senise tipptulemuse viie sajandikuga. Barcelona olümpiavõitja toonasest tulemusest oli nobedam ka teisena lõpetanud Zimbabwe esindaja Tapiwanashe Makarawu (14,96).

24-aastane Thompson on maailma üks paremaid 100 meetri jooksjaid, teenides hõbemedali nii Pariisi olümpial kui ka mullusel MM-il. Hõbeda sai ta ka hiljuti Toruni sise-MM-il 60 meetris.

Tegelikult on 150 meetrit ajalooliselt ka nobedamalt läbitud, kuid seda sirgel distantsil, Floridas joosti kurviga kergejõustikustaadionil. Sirgel 150 meetril saavutas Usain Bolt 2009. aastal Manchesteris aja 14,35.

Naiste samal distantsil võidutses Floridas samuti Jamaica esindaja Tia Clayton (16,87).

Märksa tavapärasemas sprindis ehk 100 meetri jooksus teenis Miramar Invitationali nimelisel võistlusel eiskoha Ackeem Blake (Jamaica), kelle võiduaeg 9,84 aga maailma hooaja tippmargina kirja ei lähe, sest jooksu ajal puhus lubatust pisut tugevam taganttuul (2,2 m/s).