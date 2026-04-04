Mett: Tartu ja Pärnu võrkpallifinaal on tõeline maiuspala

"Saime teada, et kevad ja tibude lugemise aeg on käes," muheles ERR-i spordistuudios võrkpallitreener Marko Mett. "Nagu nende võistkondade omavahelised mängud varasemalt: tõeline maiuspala, alla viie geimi need meeskonnad tavaliselt ei mängi."

Kui 42-aastane Rainer Vassiljev on Pärnut juhendanud viimased kaks aastat, siis Andrei Ojamets sai Tartu peatreeneriks kolm nädalat tagasi. "Andreil on võib-olla mitte nii numbritest lähtuv lähenemine, ta on natuke muutnud käekirja, on hakanud mängima [Jack] Williams, [Mart] Naaber. Natuke on Tartu uuema näoga kui võib-olla kuu aega tagasi," rääkis Mett Tartu kohta.

"Nagu see hooaeg on näidanud, siis i-le täppi ei ole lihtne panna. Tartul ei ole siiamaani veel midagi näppude vahele jäänud, kindlasti on nad näljased. Uurides siin võrkpalliekspertidelt, siis väga paljud ei usu, et Tartu võiks võita – aga võib-olla pärast tänast mängu mõeldakse juba natuke teistmoodi," tõdes Mett.

Kuigi võrkpallihooajal mängitakse välja mitu karikat, hinnatakse Audentese Spordigümnaasiumi naiskonna juhendaja sõnul siin kõrgeimalt ikkagi kodust meistritiitlit. "Tuleb nii välja, et Eesti meistritiitel on kõige tähtsam. Kõik teised tiitlid mängitakse ühe mänguga, siin on vaja nelja võitu, et tulla Eesti meistriks. Eesti meistritiitlit ikkagi peetakse kõige tähtsamaks. See on väga kõva argument."