Eesti supermoto sõitjad noppisid esimeselt MM-etapilt punkte

Madisson alustas nädalavahetust ilusa stardiga, aga sõitja tunnistas, et tegi närvipinge tõttu mitu viga. Lisaks läks tema pidurikäsi tuimaks, mistõttu pidi ta tempot vähendama ning finišeeris lõpuks 21. kohal, vahendab msport.ee.

Aksel Pärtelpoeg seevastu sai juba reedel esimese tagasilöögi, kui kukkus vabatreeningutel mäest alla hüpates. Laupäevases kvalifikatsioonis sai ta 21. koha – tulemus, mis ootustele ei vastanud.

Fastrace'is suutis Madisson kokku panna hea sõidu ning saavutas 17. koha, Pärtelpoeg sai hästi minema ja tegi ka mõned möödasõidud, finišeerides 20. kohal. Tulemust jäi mõjutama laupäevases esimeses sõidus kehv start, mis jättis ta aeglasema sõitja taha kinni.

Kolmandas sõidus tabas Madissoni tuttav probleem: vaatamata heale stardile ja tempole tekkis taas pidurikäe tuimus ning ta finišeeris 20. kohal. Pärtelpoja superfinaal sai hea alguse ning ta oli kohe kiires grupis sees. Paraku tegi ta esimesel ringil enne krossiosa vea ning kaotas sellega mitu kohta. Varakult kasutatud jokker ei andnud soovitud tulemust, kuna sama tegi ka temast vahetult eespool sõitnud konkurent ning eestlane sai 19. koha.

Madissoni sõnul võib nädalavahetusega siiski rahule jääda, arvestades et tema viimane start oli 2023. aastal "Peamine fookus läheb nüüd pidurikäe vastupidavuse ja üldise sõidustabiilsuse parandamisele," sõnas ta.

Pärtelpoeg lisas, et tegemist oli MM-kalendri ühe keerulisema rajaga – kitsa sõidujoonega, raskete möödumistingimuste ja libeda kattega. "Esimene võistlus Hondaga on tehtud, väärtuslik kogemus käes ning olen amordiseadistuse osas juba targem," ütles ta.

Järgmine MM-etapp toimub 17. mail Sardiinias.