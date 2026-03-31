Wembanyama kogus kiire kaksikduubli, Thunder alistas Pistonsi

Spurs ja Bulls pidasid maha tasavägise avaveerandi, kuid teise veerandi lõpuks oli suurepärases hoos San Antonio jõudnud 17-punktilise edu, mis kasvas kolmandal veerandil 29 punktile. Bulls tegi otsustaval veerandil seisu ilusamaks, aga Spurs teenis kodupubliku ees kindla 129:114 (29:28, 35:19, 38:35, 27:32) võidu.

San Antonio liider Victor Wembanyama tegi taaskord hiiglasliku esitus, kui kogus 30 minutiga 41 punkti, 16 lauapalli, neli korvisöötu, kolm blokki ja ühe vaheltlõike. Seejuures oli tema kaksikduubel üks NBA ajaloo kiiremaid: Wemby kogus kümme punkti ja kümme lauda kaheksa minuti ja 31 sekundiga. ESPN kirjutab, et alates aastast 1997 on vaid kaks mängijat kiirema kaksikduubli teinud: Boban Marjanovic 2017. aastal (kaheksa minutit ja 13 sekundit) ja Jonas Valanciunas mullu (kaheksa minutit ja kaheksa sekundit).

Stephon Castle lisas võidumängus 21 punkti ja kümme resultatiivset söötu, kolmikduublist jäi kaks lauapalli puudu. Bullsi resultatiivseim oli 23 punkti visanud Tre Jones, Leonard Miller panustas 21 ja Collin Sexton 20 punktiga.

Viimasest 27 mängust vaid kaks kaotanud San Antonio on 57 võidu ja 18 kaotusega läänekonverentsis play-off'i koha kindlustanud, aga esinumber Oklahoma City Thunderist (60-16) jäädakse kolme võidu kaugusele. Teine koht on seega kindel, sest kolmandal tabelireal jätkab kaheksa võidu kaugusele jääv Los Angeles Lakers (49-26).

Öösel vastu teisipäeva toimus ühtlasi konverentsi esinumbrite vastasseis, kui Thunder külastas Detroit Pistonsit (54-21). Külalised läksid teisel veerandil juhtima 15 punktiga, aga idakonverentsi liider toibus ning jõudis otsustava veerandi keskel esimest korda eduseisuni.

Pool minutit enne mängu lõppu oli tablool viik ja pall külaliste käes, aga Thunderi staar Shai Gilgeous-Alexander tegi vaheltlõike ja üritas siis ise mängu lõpetada. Kanadalane tabas kauni tagasisammult kolmese, aga tõukas vasaku käega kaitsjat ja kohtunikud vilistasid talle ründaja vea. Daniss Jenkins pääses järele jäänud nelja sekundiga viskele, aga kolmene ei kukkunud ja kohtumine läks lisaajale.

Thunder läks seal neljaga juhtima ning pärast seda enam edu ei loovutanud, realiseerides koduväljakul 114:110 (31:24, 22:19, 26:31, 22:27, 13:9) võidu. Gilgeous-Alexander lõpetas kohtumise 47 punkti, viie lauapalli, kolme korvisöödu ja kahe vaheltlõikega. Pistonsi resultatiivseim oli tsenter Paul Reed, kes tegi 21 punkti ja kümne lauapalliga kaksikduubli.

Pistons mängis seejuures ilma mitme põhitegijata: Cade Cunningham jääb õhkrinna tõttu vähemalt põhihooaja lõpuni platsi kõrvale, Jalen Duren vigastas hiljuti põlve ning tänavariietes olid veel Tobias Harris, Duncan Robinson ja Isaiah Stewart. Suur küsimus on see, kas Cunningham on play-off'iks taastunud või peab Pistons hakkama saama ilma oma ründeliidrita.

Detroit lõpetab hooaja üsna kindlalt idakonverentsi esimesena, teisel real jätkav Boston Celtics (50-25) jääb nelja võidu kaugusele.

Tulemused

Miami - Philadelphia 119:109

Atlanta - Boston 112:102

Memphis - Phoenix 105:131

Dallas - Minnesota 94:124

Utah - Cleveland 113:122

LA Lakers - Washington 120:101