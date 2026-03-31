Wembanyama kogus kiire kaksikduubli, Thunder alistas Pistonsi

Prantsusmaa korvpallitäht Victor Wembanyama tegi järjekordse hiilgemängu, kui San Antonio Spurs alistas koduväljakul Chicago Bullsi 15 punktiga. Detroidis läksid vastamisi mõlema konverentsi esinumbrid, pingelise kohtumise võitis tiitlikaitsja Oklahoma City Thunder.

Spurs ja Bulls pidasid maha tasavägise avaveerandi, kuid teise veerandi lõpuks oli suurepärases hoos San Antonio jõudnud 17-punktilise edu, mis kasvas kolmandal veerandil 29 punktile. Bulls tegi otsustaval veerandil seisu ilusamaks, aga Spurs teenis kodupubliku ees kindla 129:114 (29:28, 35:19, 38:35, 27:32) võidu.

San Antonio liider Victor Wembanyama tegi taaskord hiiglasliku esitus, kui kogus 30 minutiga 41 punkti, 16 lauapalli, neli korvisöötu, kolm blokki ja ühe vaheltlõike. Seejuures oli tema kaksikduubel üks NBA ajaloo kiiremaid: Wemby kogus kümme punkti ja kümme lauda kaheksa minuti ja 31 sekundiga. ESPN kirjutab, et alates aastast 1997 on vaid kaks mängijat kiirema kaksikduubli teinud: Boban Marjanovic 2017. aastal (kaheksa minutit ja 13 sekundit) ja Jonas Valanciunas mullu (kaheksa minutit ja kaheksa sekundit).

Stephon Castle lisas võidumängus 21 punkti ja kümme resultatiivset söötu, kolmikduublist jäi kaks lauapalli puudu. Bullsi resultatiivseim oli 23 punkti visanud Tre Jones, Leonard Miller panustas 21 ja Collin Sexton 20 punktiga.

Viimasest 27 mängust vaid kaks kaotanud San Antonio on 57 võidu ja 18 kaotusega läänekonverentsis play-off'i koha kindlustanud, aga esinumber Oklahoma City Thunderist (60-16) jäädakse kolme võidu kaugusele. Teine koht on seega kindel, sest kolmandal tabelireal jätkab kaheksa võidu kaugusele jääv Los Angeles Lakers (49-26).

Öösel vastu teisipäeva toimus ühtlasi konverentsi esinumbrite vastasseis, kui Thunder külastas Detroit Pistonsit (54-21). Külalised läksid teisel veerandil juhtima 15 punktiga, aga idakonverentsi liider toibus ning jõudis otsustava veerandi keskel esimest korda eduseisuni.

Pool minutit enne mängu lõppu oli tablool viik ja pall külaliste käes, aga Thunderi staar Shai Gilgeous-Alexander tegi vaheltlõike ja üritas siis ise mängu lõpetada. Kanadalane tabas kauni tagasisammult kolmese, aga tõukas vasaku käega kaitsjat ja kohtunikud vilistasid talle ründaja vea. Daniss Jenkins pääses järele jäänud nelja sekundiga viskele, aga kolmene ei kukkunud ja kohtumine läks lisaajale.

Thunder läks seal neljaga juhtima ning pärast seda enam edu ei loovutanud, realiseerides koduväljakul 114:110 (31:24, 22:19, 26:31, 22:27, 13:9) võidu. Gilgeous-Alexander lõpetas kohtumise 47 punkti, viie lauapalli, kolme korvisöödu ja kahe vaheltlõikega. Pistonsi resultatiivseim oli tsenter Paul Reed, kes tegi 21 punkti ja kümne lauapalliga kaksikduubli.

Pistons mängis seejuures ilma mitme põhitegijata: Cade Cunningham jääb õhkrinna tõttu vähemalt põhihooaja lõpuni platsi kõrvale, Jalen Duren vigastas hiljuti põlve ning tänavariietes olid veel Tobias Harris, Duncan Robinson ja Isaiah Stewart. Suur küsimus on see, kas Cunningham on play-off'iks taastunud või peab Pistons hakkama saama ilma oma ründeliidrita.

Detroit lõpetab hooaja üsna kindlalt idakonverentsi esimesena, teisel real jätkav Boston Celtics (50-25) jääb nelja võidu kaugusele.

Tulemused
Miami - Philadelphia 119:109
Atlanta - Boston 112:102
Memphis - Phoenix 105:131
Dallas - Minnesota 94:124
Utah - Cleveland 113:122
LA Lakers - Washington 120:101

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

korvpalliuudised

09:51

Wembanyama kogus kiire kaksikduubli, Thunder alistas Pistonsi

09:14

Jõesaar tegi tubli esituse, aga Bosna pidi Partizani paremust tunnistama

30.03

Lass aitas Rootsis naiskonna poolfinaali, Bratkalt taas võimas kaksikduubel

30.03

Orlando Magic sai NBA-s hirmsa koslepi

30.03

Konontšuki klubi sai jagu Euroliiga meistrist ja liidrist Fenerbahcest

29.03

Riia VEF teenis avamängus Valmiera üle võidu

29.03

Milwaukee üheksa hooaega kestnud seeria lõppes suure kaotusega

28.03

Kullamäe kuumast viskekäest võiduks ei piisanud

28.03

Kuusmaa: meie mäng ei sõltu ühest või kahest mängijast

28.03

Tartu Ülikool alistas avamängus Kalev/Cramo 13 punktiga

28.03

Suurorg vedas Trefli tabeliliidri vastu võiduni, edukas oli ka Legia

28.03

Hermeti tõhus viskekontsert ei päästnud Dijoni kaotusest

28.03

James tegi koos pojaga ajalugu, Jokic kogus taas kolmikduubli

27.03

Ülikooli vahetav Vaaks treenib taas Viimsi meeskonnaga

27.03

Detroit Pistons trügib idakonverentsi võidu suunas

videod

sport.err.ee uudised

11:53

Sõõrumaa: EOK juhatus valab õli tulle ja valib pooli

11:08

Kahe väravaga säranud Šapovalov tõi koduklubile olulise võidu

11:00

KUULA | "Võimla" küsis: mis on Eesti spordi suurimad murekohad? Uuendatud

10:27

New Yorgi juubelimaratoni võitnud Korir sai pika dopingukeelu

09:51

Wembanyama kogus kiire kaksikduubli, Thunder alistas Pistonsi

09:14

Jõesaar tegi tubli esituse, aga Bosna pidi Partizani paremust tunnistama

08:42

Saarlased sõitsid end Taimaa velotuuril esikümnesse

30.03

Reedel haiglas käinud Meier oli pühapäeval võidukas

30.03

Rooba klubi viskas teises mängus Lahti puuri litreid täis

30.03

Aigro tulevikuplaanid on veel lahtised, aga soov on jätkata Norras

30.03

Eesti jalgpallikoondis kaotas FIFA turniiri finaalis Rwandale Uuendatud

30.03

VIDEO | Rwanda lõi Eestile mõlemal poolajal värava

30.03

ETV spordisaade, 30. märts

30.03

Lass aitas Rootsis naiskonna poolfinaali, Bratkalt taas võimas kaksikduubel

30.03

Varnavskaja: võib-olla juhtub nii, et pretendeerime veelkord OM-il osalema

loetumad

30.03

Eesti jalgpallikoondis kaotas FIFA turniiri finaalis Rwandale Uuendatud

30.03

Tiit Karuksi kuukommentaar: õhustik kisub vägisi mürgiseks

29.03

Kaljulaid: ükski eesmärk ei saa sportlasest olulisem olla

29.03

Kelly Sildaru teenis viimases rennisõidus MK-hooaja kõrgeima koha

30.03

Selevko ja Varnavskaja ISU auhinda ei saanud

30.03

Varnavskaja: võib-olla juhtub nii, et pretendeerime veelkord OM-il osalema

30.03

Suri teenekas jääpurjetaja Vello Jürjo

30.03

Mitmevõistluse EM-hõbe sai esialgse võistluskeelu

29.03

Jacquelin vahetab suusad ja püssi jalgratta vastu

29.03

Henry Sildaru teenis viimase võistlusega MK-sarja üldvõidu

