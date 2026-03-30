Reedel haiglas käinud Meier oli pühapäeval võidukas

Meier jõudis pararatturite maailma karika sarja avaetapilt Tais, kus ta peatreenerina kaasas käis, koju neljapäeval ning reedel ootas teda haiglas ees väike protseduur.

"Ma ei teadnud, kui väike see ikkagi on, seega olin närvis ja polnud kindel, kuidas nädalavahetus kujuneb. Õnneks sain laupäeval kenasti rajal sõidetud ja pühapäeval stardis olla," ütles Meier Eesti Jalgratturite Liidule.

Varem rahvusvahelise kategooriaga olnud võistlus oli tänavu hilinenud dokumentatsiooni tõttu vaid regionaalkarikasarjaetapp. "See ei tähendanud, et kimada ei saanud," jätkas Meier. "Pingutasin kogu sõidu korralikult. Kokku oli neli ringi. Kolmandal tundus, et tagumine kumm on õhku kaotanud, aga see oli lihtsalt mu peas. Korra pidasin siiski kinni, et üle katsuda, et oleks kindlust laskumistel kiirelt minna."