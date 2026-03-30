Konontšuki klubi sai jagu Euroliiga meistrist ja liidrist Fenerbahcest

Suure osa mängust juhtis Bursaspor, aga Fenerbahce suutis siiski normaalaja otsustavatel hetkedel kohtumise lisaajale viia. Seal haaras aga vastupidiselt ohjad kodumeeskond ja kirjutas tabelisse võidu.

Konontšuk mängis Bursapori eest 30 minutit, viskas kaheksa punkti (kahesed 0/4, kolmesed 2/4, vabavisked 2/2), võttis ühe lauapalli, kaotas korra palli ja tegi ühe vea. Tema pluss-miinus reiting oli +11.

Kõige suuremad teened Bursaspori võidus olid aga Konontšuki meeskonnakaaslasel Michael Smithil, kes panustas tervelt 27 punktiga. 18 silmaga aitas Brandon Childress. Fenerbahce paremad olid Wade Baldwin 23 ja Arturs Žagars 21 punktiga.

Seejuures oli Bursaspori ja Fenerbahce vahel läinud lisaajale viimasest viiest Türgi kõrgliiga mängust koguni kolm ja eelmisel kahel korral väljus lõpuks võitjana ikkagi Istanbuli klubi. Ühtlasi katkestas Bursaspor nüüd omavahelistes mängudes vastaste kaheksamängulise võiduseeria.

Istanbuli Fenerbahce näol on tegemist Euroopa klubikorvpalli absoluutse tipuga, kes on valitsev Euroliiga meister, tänavuse põhiturniiri hetke liidermeeskond ja hoiab liidrikohta ka Türgi kõrgliigas.

Bursaspor on aga seitsme võidu ja 17 kaotusega 16 meeskonna konkurentsis alles 14. Enne võitu Fenerbahce üle oli meeskond kaotanud kaheksa kohtumist järjepanu.