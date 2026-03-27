Eesti olümpia- ja paralümpiakoondislaste esemed jõudsid spordimuuseumisse

Alates reedest on Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumis avatud eksklusiivne väljapanek, mis toob külastajateni äsja lõppenud Milano Cortina talviste olümpia- ja paralümpiamängude märgilisemad hetked ning Eesti koondislaste põnevad esemed. Esemed on esmakordselt eksponeerimisel.

Külastajad saavad oma silmaga näha kahevõistleja Kristjan Ilvese Milano Cortina olümpiamängude võistluskiivrit ning ka liidrisärki, mida ta kandis murdmaarajal pärast võidukat suusahüppevooru teel oma kõrge kuuenda kohani. Iluuisutamissõpru rõõmustab väljapanekul iluuisutaja Niina Petrõkina olümpiadiplomi koopia seitsmenda koha eest ning hiiglaslik lumikellukesest maskott nimega Flo, mis potsatas olümpiajääle fännidelt pärast Petrõkina vabakava esitamist.

Lisaks näeb valgust ka olümpiamelu traditsioonilisem pool, kus keskset rolli mängib märkide vahetamine. Külastajad saavad tutvuda vigursuusataja Grete-Mia Meentalo unikaalse koguga, mis koondab üle 80 olümpiakülas vahetatud märgi, andes edasi ehedat mängude atmosfääri. Samuti on väljapanekul vaatamiseks väljas nii olümpia- kui ka paralümpiamängude tõrvikute autentsed koopiad, mis sümboliseerivad spordimaailma kõige olulisemat tuld.

"See värske Milano Cortina mängudele pühendatud väljapanek on loogiline jätk kogu olümpiamelule, mis maailmas veidi aega tagasi valitses," ütles spordimuuseumi kuraator Rait Männik. "On haruldane võimalus näha neid esemeid nii vahetult otse Itaaliast. Lisaks saab näha laskesuusataja Johanna Talihärma uhket meenemedalit, mille ta sai pärast Rahvusvahelise Olümpiakomitee sportlaskomisjoni liikmeks valimist ning ERR spordiajakirianiku Johannes Vedru meedia õlapaela, millega ta vahendas meile värskemaid uudiseid otse olümpialt," lisas Männik.

Milano Cortina mängude värske väljapanekuga on võimalik tutvuda Baltikumi suurima spordimuuseumi piletita üldalal (Rüütli 15, Tartu) muuseumi lahtiolekuaegadel järgneva kahe kuu jooksul. Lisaks kõnealusele vitriini väljapanekule saab tutvuda ka olümpiariiete näitusega "Heas vormis taliolümpiale!", spordi- ja keskkonnateemalise näitusega "Kuumenev finišijoon. Sport muutuvas keskkonnas", spordimuuseumi püsinäitusega "Eesti Spordi Lugu" ja teiste ajutiste näitustega.