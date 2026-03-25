Kollo ja Maasik lõpetasid Absa Cape Epicu

Madis Kollo ja Martin Maasik. Autor/allikas: Eesti Jalgratturite Liit/Facebook
Eelmisel nädalal peeti Lõuna-Aafrika Vabariigis legendaarne maastikuratturite mitmepäevasõit Absa Cape Epic, kus osalesid ka eestlased Madis Kollo ja Martin Maasik.

Absa Cape Epicul sõideti tänavu kaheksa etapi jooksul 707 kilomeetrit koos 15 900 tõusumeetriga. Kollo ja Maasik pälvisid Open Men klassis 54. koha koguajaga 38 tundi, neli minutit ja 37 sekundit. Selle võistlusklassi parimad olid Mark van Zyl ja William Piat (30:32.53). Varasemalt on nii Kollo kui Maasik läbinud Swiss Epicu ja Andorra Epicu. Absa Cape Epic lõpetati üldarvestuses 142. positsioonil, vahendab ejl.ee.

Lisaks oli Lõuna-Aafrika Vabariigis võistlemas väliseestlanna Kadri Alasepp. Taani lipu all sõitis ta koos taanlase Lars Gaardboga, kellega pälviti segaarvestuses 36. koht. Parimad olid rootslanna Jenny Rissveds ja taanlane Simon Andreassen (31:29.38).

Eliitnaiste konkurentsis võidutsesid Candice Lill ja Alessandra Keller ning eliitmeeste seas Matthew Beers ja Tristan Nortje.

