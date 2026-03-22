X!

Taas Võru Barruse alistanud Pärnu VK jõudis finaalist võidu kaugusele

Autor/allikas: Reigo Teervalt/Võru Võrkpalliklubi/Facebook
Pärnu Võrkpalliklubi alistas Eesti meistrivõistluste poolfinaalseerias teist korda Võru Barruse ning Pärnut lahutab finaalist vaid üks võit.

Kui avageimi võitis kindlalt Pärnu, siis teises oli veenvalt parem Võru. Kolmas vaatus läks pikaks ning mõlemal meeskonnal oli kasutada geimpalle, kuid lõpuks suutis 29:27 peale jääda Pärnu meeskond, vahendab Volley.ee.

Ka järgmise geimi algus kulges Pärnu dikteerimisel, kui haarati 5:0 edu. Edasi kärises vahe suureks, kui Renato Santose blokki takerdunud rünnak tegi Pärnu eduseisuks juba 14:5. Sellest Võru enam ei taastunud ning geim kuulus Pärnule tulemusega 25:13 ja kogu kohtumine seega 3:1 (25:19, 15:25, 29:27, 25:13).

Daniel Ramirez Pita oli võitjate parim 19 punktiga (+8), nelja serviässaga säranud Toms Švans lisas 13 punkti (+11), Taavet Leppiku arvele kogunes 12 silma (+10) ja kuus blokki pannud Sten Perillus panustas 11 punktiga (+9). Suvepealinna meeskonna vastuvõtt oli seeria teises mängus 41 protsenti, rünnakuid lahendati 49-protsendiliselt, blokk saadi Võrule ette 12 korral ja servil löödi kaheksa ässa ja eksiti 11 pallingul.

Võru Barruse kasuks tõi Renato Santos 29 punkti (+18), Kyle Wilson lisas 12 silma (+1) ning Tarvo Täht ja Robin Kahu kumbki kümme punkti (+5 ja +4).

Seeria kolmas mäng peetakse neljapäeval, 26. märtsil Pärnus. Vajadusel toimub neljas kohtumine 29. märtsil kell 17.00 Võrus ja viies 31. märtsil kell 19.00 Pärnus. Teises poolfinaalis on vastamisi Tartu Bigbank ja Selver x TalTech, mõlemad tiimid on teeninud ühe kolm-kaks võidu.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo