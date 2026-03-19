Hollas – Remmelg alustavad hooaega Mehhikos

Heleene Hollas ja Liisa Remmelg Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Sel nädalal avavad MK-sarja hooaja rannavõrkpallurid Heleene Hollas ja Liisa Remmelg, tehes kaasa Mehhikos Tlaxcalas toimuval Challenge taseme turniiril.

Eesti parim rannavolleduo alustab etappi otse põhiturniirilt, mis algab neljapäeval, 19. märtsil, vahendab Volley.ee.

Tegelikult pidid Hollas – Remmelg hooaja avama juba märtsi alguses Indias, ent olukorra tõttu Lähis-Idas ei saanud sinna lennata. Nii tullakse esimest korda võistlusliivale Mehhikos. Remmelg rääkis, et mängunälg on suur, ent samal ajal püütakse mitte üle mõelda.

"Päris pikk ja kurnav reis oli, aga oleme edukalt siiski kohale jõudnud. Mängunälga on omajagu ja ootame väga, et saaks juba koos väljakule astuda. Samal ajal teame, et hooaja esimesed mängud on meil tavaliselt pigem konarlikud, seega püüame asja võtta hästi rahulikult ja samm-sammult leida mõnus mängurütm," sõnas Remmelg.

"Ilm on siin ilus, väljakud korralikud ja kohalikke kaasaelajaid ka jagub. Anname oma parima ja eks siis näeb, kui kaugele see meid viib. Asume 2240 meetri kõrgusel, õhk on hõre ja pall liigub hästi kergelt. See on ka selline uus kogemus meie jaoks, aga sellega harjub päris kiiresti," lisas võrkpallur.

Sel hooajal on rannavolles treeneril lubatud mängijaid väljaku ääres juhendada, mistõttu on Rivo Vesik ka rohkematel etappidel nendega kaasas ning viibib ka Mehhikos kohapeal.

Eestlannad kuuluvad E-alagruppi ja esimeses mängus minnakse vastamisi Austraalia duoga Jasmine Fleming – Elizabeth Alchin. Kohtumine algab kell 18.00 ja on otsepildis nähtav YouTubeis

Toimetaja: Henrik Laever

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo