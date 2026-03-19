Ajakiri Tennis lõpetab paberil ilmumise

Tennise ja ka mitmete teiste spordiajakirjade väljaandja Narmont selgitas, et peamisteks põhjusteks on üldine turuolukord trükiajakirjanduse välja andmisel ning koostöö lõppemine Eesti Tennise Liiduga.

Ajakiri Tennis ilmus neli korda aastas ja pakkus ülevaadet suurturniiridest, intervjuusid mängijatega ning tutvustas mängu arengut ja treeningvõtteid.

Esimene Tennis ilmus 2007. aasta kevadel ja selle kaanel oli noor Rakverest pärit tennisist Marek Marksoo, kes toona 13-aastasena oli äsja võitnud omavanuste Ida-Euroopa meistrivõistlused.