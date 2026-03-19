Ajakiri Tennis lõpetab paberil ilmumise

Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Ajakiri Tennise väljaandja Donatas Narmont teatas, et sellest aastast lõppeb väljaande paberil ilmumine.

Tennise ja ka mitmete teiste spordiajakirjade väljaandja Narmont selgitas, et peamisteks põhjusteks on üldine turuolukord trükiajakirjanduse välja andmisel ning koostöö lõppemine Eesti Tennise Liiduga.

Ajakiri Tennis ilmus neli korda aastas ja pakkus ülevaadet suurturniiridest, intervjuusid mängijatega ning tutvustas mängu arengut ja treeningvõtteid.

Esimene Tennis ilmus 2007. aasta kevadel ja selle kaanel oli noor Rakverest pärit tennisist Marek Marksoo, kes toona 13-aastasena oli äsja võitnud omavanuste Ida-Euroopa meistrivõistlused.

Toimetaja: Henrik Laever

Ajakiri Tennis lõpetab paberil ilmumise

