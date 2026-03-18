Eestit esindab nädalavahetusel sisekergejõustiku MM-il neli sportlast

Rahvusvaheline mitmevõistlus 2026, 2. päev Autor/allikas: Siim Lõvi / ERR
Selle nädala lõpus, 20.-22. märtsil kulmineerub kergejõustiku sisehooaeg Poolas toimuvate sisemaailmameistrivõistlustega.

Kolme päeva jooksul asub võistlustulle neli Eesti sportlast. Võistluspaik Kujawsko-Pomorska Arena Torun on sama, kus viie aasta eest toimusid Euroopa sisemeistrivõistlused, kirjutab EKJL.

Teivashüppaja Marleen Mülla osaleb oma karjääri esimestel sisetiitlivõistlustel. Sel hooajal stabiilselt kõrgele hüpanud Mülla on kahel korral parandanud enda nimele kuuluvat Eesti rekordit ning hoiab tulemusega 4.63 maailma hooaja edetabelis 13. kohta.

Naiste 60 m tõkkejooksus stardib oma karjääri parimat hooaega tegev Kreete Verlin, kellest sai veebruaris esimene eestlanna, kes alistas tõkkesprindis maagilise 8 sekundi piiri. Sel talvel juba neljal korral Eesti rekordit uuendanud Verlin läheb MM-ile vastu maailma hooaja edetabli 31. naisena (7.96).

Seitsmevõistluses asub võistlustulle Rasmus Roosleht, kes veebruaris võitis rahvusvahelise Tallinna mitmevõistluse hooaja tippmargiga 6045 punkti. Oma isikliku rekordi 6062 punkti püstitas ta mullu Euroopa sisemeistrivõistlustel, kus saavutas seitsmenda koha.

800 m jooksus on stardis Uku Renek Kronbergs, kes on sellel hooajal kirja saanud aja 1.48,10. Möödunud talvel püstitas ta sel distantsil Eesti lühirajarekordi ajaga 1.46,84.

Võistluste otseülekannet saab jälgida ETV ja ETV2 kanalitel.

