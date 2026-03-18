EOK presidendi tagandamiseks kogutakse allkirju

Varem kaitsejõudude kehalise kasvatuse ja spordi ülemana töötanud ning erinevate alaliitude juhatusse kuulunud Heino Märks kogub allkirju Eesti olümpiakomitee presidendi Kersti Kaljulaidi tagandamiseks.

EOK erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumiseks on vaja kümnendiku selle liikmete nõusolekut ehk vähemalt 12 allkirja, kuid Märks soovib kokku saada suurema arvu toetajaid, kirjutab Delfi Sport.

"Mul on lubadus inimestelt, kes sellest ei tagane, aga ma tahaks saada rohkem, kui on miinimum [erakorralise üldkoosoleku] kokkukutsumiseks. Hetkel on meil juba üle miinimumi ehk üle 12 hääle," kommenteeris Märks Delfile.

"See, mis täna toimub, on täiesti arusaamatu. Tehakse igasuguseid arusaamatuid kampaaniaid, tühistatakse ainsa olümpiamedali toonud sportlase treenerit [Tõnis Sildaru]. Põhimõtteliselt toimub spordis lõhestamine," loetles Märks etteheiteid Kaljulaidile.

Kui suur võiks olla tõenäosus, et Kaljulaidi umbusaldamine läheb läbi? "Minu ennustus on, et see läheb läbi," vastas Märks.

