Märks: julgen arvata, et 70 EOK liiget on ühinenud mõttega Kaljulaid taandada

Aprilli alguses andis Märks EOK-le 13 liikme nõude, et kokku kutsutaks erakorraline üldkogu, mille ainus päevakorrapunkt on EOK presidendi umbusaldamine. EOK-l on 123 liiget ning hääleõiguslikuks teeks üldkogu 62 liikme kohal viibimine; tagandamiseks on vaja enamuse häält.

Märks rääkis ETV spordiuudiste stuudios, et põhjuseid Kaljulaidi umbusaldamiseks on tema silmis mitmeid. "Eesti Olümpiakomitee president peab suutma jääda neutraalseks, ükskõik milliste alaliitude sisetülide, konkurentside ja kõige muu osas. Teine asi on, et rahakasutus on väga imelik, ühtegi sponsorit juurde ei tooda ja ainuüksi tegevuskuludele kulus 2025. aastal 276 560 eurot rohkem kui riigieelarvest eraldati," rääkis Märks.

EOK peasekretär Kristo Tohver avaldas pärast Märksi kriitikat sotsiaalmeedias EOK finantsinfot, sealhulgas juhtkonna töötasusid ning turundus- ja haridusprogrammide kulusid. "Kui EOK ütles, et nad said kätte 400 000 miinusega olümpiakomitee, siis seda ma lihtsalt ei usu," ütles Märks.

"See 400 000 võis olla 2024. aasta majandusaasta tulem, kuna olid suveolümpiamängud ja suveolümpia on nagunii alati kogutud rasva kulutamine. Kõik see, mis oli varutud, läheb seal käiku, aga niipalju kui mina tean, ei läinud see käiku. Finantsidest rääkides võisime kõik Delfist lugeda, et 2,18 miljonit oli kontol, lühiajalisi kohustusi oli minu teada 300 000, ülejäänud oli aastatega kogunenud rasv kontol."

Kes seisavad Märksi selja taga? "Täna ma julgen arvata, et umbes 70 alaliitu, eraisikust liiget ja ka piirkondlikku spordialaliitu on ühinenud mõttega Kersti Kaljulaid tema ametist taandada," käis erinevate Eesti spordiliitude juhatusse kuulunud Märks välja.

Mis saab aga sellisel juhul, kui Kersti Kaljulaid ametist tagandataksegi? "Kahjuks ei ole minul ühtegi presidendikandidaati," tõdes Märks. "Pärast seda, kui allkirjad üle andsin, olen suvaline jorss tänavalt. Tean, et osad alaliidud on hakanud asjaga tõsiselt tegelema, läbi on käinud üksjagu tõsiseid ettevõtjaid. Võin öelda, et need teemad, mis on üles kerkinud, on väga tugevad. Ma ei tahaks spekuleerida, küll võin esitada oma nägemuse: Gerd Kanter jääb kohusetäitjaks, antakse aega atra seada vähemalt sügiseni, leitakse uued inimesed: nii president kui asepresidendid, kes suudavad ise oma kulud katta ning ka sponsorlust anda. Uus meeskond saab mandaadi ja kõik normaliseerub."