Salumäe tahab EOK presidendina näha Erki Noolt: ta on selleks küps

Esmaspäeval, 27. aprillil koguneb EOK erakorraline üldkogu, kus on ainsaks teemaks president Kersti Kaljulaidi umbusaldamine. Varem kaitsejõudude kehalise kasvatuse ja spordi ülemana töötanud Heino Märks teatas märtsis, et on hakanud koguma allkirju Kaljulaidi kukutamiseks ning edastas aprilli alguses vajalikud 13 allkirja, et erakorraline üldkogu korraldada.

Üheks allkirjastajaks oli ka Hispaanias elav Salumäe, kes rääkis Vikerraadio hommikusaates, et on Eesti spordi üle sügavalt mõtisklenud. "Istusin maha ühel päeval ja mõtlesin selle peale, kui mina olin spordis ja olümpiakomitee ja alaliitude tegevused, siis mõtlesin omaette, et pole selle päikese all ikka midagi muutunud," naeris ta. "See on paraku praegune reaalsus, paneb pigem sügavamalt mõtlema."

Kaljulaidi üheks valjemaks kriitikuks on kerkinud Sydney olümpiavõitja Erki Nool, keda Salumäe näeks sobiva kandidaadina Kaljulaid asemel. "Minu isikliku nägemuse järgi praegune president võiks olla olemuse, teadmiste, spordi aususe ja sponsorluse rahastamise suhtes Erki Nool," rääkis Salumäe.

Ta kinnitas, et rääkis hiljuti Noolega ning tegi talle ettepaneku presidendiks kandideerida. "Võib-olla viis-kuus aastat tagasi poleks seda öelnud, aga näen täna, et ta on selleks küps. Tal on rahvusvaheline tuntus, ka ROK-i poolt. Tal on rahastus, see on väga tähtis. Tal on teadmised, ta teab tippsporti. Ta teab pada seest täielikult. Ta on aus, minu jaoks on see kõige tähtsam. Ta on aus, Eesti spordi eest välja mineja ja tegija. Selles olen kindel," rääkis Salumäe.

EOK-l on 123 liiget ning hääleõiguslikuks teeks üldkogu 62 liikme kohal viibimine; tagandamiseks on vaja enamuse häält. Heino Märks rääkis hiljuti ETV spordisaate stuudios, et loodab 70 liikme toetusele.

Salumäe on üks neist. "Mina olen nagu Erki Nool, tippsportlased on ausad: jah, mina ei toeta," ütles ta. "Need vead, mida tehakse, on kahjustanud treenereid ja sportlasi. Mitte iialgi ei saa toetada seda. Ei pea isiklikult võtma, see on süsteem, mida ei pandud tööle. Ja ma ei saa seda toetada, mis praegu toimub."

"Ütleme, kui Kersti jätkab, siis vähemalt umbusaldus, mis on juba ajalooline Eesti spordis, annab võib-olla tõsise tõuke selleks, et läbi vaadata kõik need teemad, miks teda taheti taandada. Võib-olla need probleemid saavad õigema suuna ja lahenduse, see oleks juba võit Eesti spordile. Ma ei usu, et kui ta jääb EOK presidendiks, siis ta oma tiimiga ei teeks sellest järeldust," lisas Salumäe.