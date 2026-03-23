Erki Nool kavatseb Kersti Kaljulaidi umbusaldusavaldusele alla kirjutada

2000. aastal kümnevõistluses olümpiavõitjaks kroonitud Nool märkis, et olümpiakomitee eesmärk peaks olema spordi ühendamine ja arendamine, ent praegu tegeleb EOK spordi lõhestamisega. "Tänasel hetkel oleme norijad: tahame tüli norida, kuna meil on õigus," ütles Nool, vahendab Postimees Sport.

Varem kaitsejõudude kehalise kasvatuse ja spordi ülemana töötanud ning erinevate alaliitude juhatusse kuulunud Heino Märks kogub allkirju Eesti olümpiakomitee presidendi Kersti Kaljulaidi tagandamiseks.

"Ma tean, et väga paljud hääled on koos ja väga paljud ei julge. Mina pole veel kuskile allkirja pannud, aga kindlasti panen selle, sest arvan, et tänasel hetkel meil oleks vaja laua taga või suures saalis selgeks rääkida see, mis seisus oleme ja millest on tekkinud rahulolematus," rääkis Nool.

