Iraani vutikoondise MM-i mängud võidakse viia Mehhikosse

Iraani jalgpallikoondis
Iraani jalgpallikoondis
Jalgpall

Iraan peab rahvusvahelise jalgpalliliiduga (FIFA) läbirääkimisi meeskonna MM-finaalturniiri mängude üleviimiseks Mehhiko territooriumile.

Vastava teate edastas Iraani jalgpallijuht Mehdi Taj, kes tegi seda Iraani Mehhikos asuva saatkonna ühismeediaplatvormil X asuva konto vahendusel.

Iraani osalemine MM-finaalturniiril sattus küsimärgi alla pärast USA ja Iisraeli ühiseid õhurünnakuid erinevate Iraani objektide pihta. Nende käigus hukkus ka Islamiriigi juht Ali Khamenei.

USA president Donald Trump sõnas eelmisel nädalal, et Iraan on teretulnud osalema, kuid andis sealjuures mõista, et oma elu ja turvalisuse huvides pole neil ehk kohane Ameerika Ühendriikides mängida.

Suvise jalgpalli MM-finaalturniiri korraldavad kahasse Kanada, USA ja Mehhiko ning praeguse plaani kohaselt peaks Iraan pidama kaks alagrupimängu Los Angeleses ja ühe Seattle'is.

"Kui Trump on selgesõnaliselt öelnud, et ta ei saa Iraani koondise turvalisust tagada, siis me kindlasti Ameerikasse ei reisi," lausus Taj. "Peame FIFA-ga läbirääkimisi maailmameistrivõistluste mängude korraldamiseks Mehhikos."

FIFA ei ole hetkel veel sündmuste käiku kommenteerinud, kuid üleminek tähendaks mitmeid logistilisi väljakutseid. Samuti võib turniiri jooksul tekkida uusi küsimusi, kui Iraan peaks alagrupist edasi järgmistesse ringidesse edenema.

Eelmisel nädalal teatas Iraani spordiminister, et jalgpallikoondisel ei ole võimalik MM-finaalturniiril osaleda. Aasia jalgpalliliidu teatel pole Iraan neid aga turniirist loobumisest teavitanud.

Toimetaja: Siim Boikov

