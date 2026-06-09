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Iraan süüdistab MM-i piletite tühistamise taga poliitilist sekkumist

Jalgpalli MM
Iraani jalgpallikoondise fännid
Iraani jalgpallikoondise fännid Autor/allikas: SCANPIX/EPA
Jalgpalli MM

Iraani jalgpalliföderatsioon (FFIRI) teatas teisipäeval, et vaid mõned päevad enne jalgpalli maailmameistrivõistluste algust peatati Iraani koondise fännidele mõeldud piletite jaotamine, mistõttu ei pääse paljud toetajad oma meeskonna kohtumistele vaatamata juba tehtud reisiplaanidele.

FFIRI sõnul oli piletite müügiprotsess juba alanud ning paljud Iraani fännid olid ametliku info põhjal korraldanud oma reisi Ameerika Ühendriikidesse. Iraani hinnangul rikub otsus rahvusvaheliste võistluste põhimõtteid ja tekitab küsimusi poliitiliste kaalutluste mõju kohta turniiri korraldamisel. 

"Iraani fännide välja jätmine ametlikust piletijaotusest on vastuolus rahvusvaheliste võistluste vaimu ja osalevate riikide võrdsuse põhimõttega," avaldas Iraan.

Maailmameistrivõistlustel saab iga osalev alaliit tavapäraselt kaheksa protsenti oma koondise mängude piletitest, mida jagatakse fännidele vastavalt föderatsiooni kehtestatud tingimustele. 

FFIRI ei täpsustanud, kes piletite väljastamise otsustas peatada, kuid kutsus FIFA-t järgima neutraalsuse ja õigluse põhimõtteid ning vältima poliitiliste küsimuste mõju turniiril.

FIFA peasekretär Mattias Grafström kohtus teisipäeval Iraani jalgpalliliidu presidendi Mehdi Tajga ning kinnitas, et FIFA jätkab koostööd Iraani alaliiduga, et tagada meeskonnale ja delegatsioonile võimalikult sujuv turniirikogemus.

Iraani osalemist jalgpalli MM-il on saatnud ebakindlus. Pärast USA ja Iisraeli alanud õhurünnakuid Iraani vastu tekitasid küsimusi nii meeskonna reisikorralduse kui ka viisade väljastamise kohta. Seetõttu viidi koondise treeninglaager Arizonast Mehhikosse, et vähendada viibimist Ameerika Ühendriikides.

Kuigi USA väljastas eelmisel nädalal mängijatele vajalikud viisad, ei saanud mitmed delegatsiooni liikmed endiselt reisiluba.

Iraan alustab jalgpalli MM-i G-alagrupis 15. juunil Uus-Meremaa vastu.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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