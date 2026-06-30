USA sisejulgeolekuminister: Iraani väljalangemine pani mind tantsima

Iraan mängis G-grupis kõik oma kolm kohtumist viiki ning vajas õnne, et alagrupist kolmanda koha tiimina edasi pääseda. Alagrupiturniiri viimasel mängupäeval naeratas neile õnn, kui Alžeeria läks Austria vastu normaalaja kolmandal üleminutil juhtima. Alžeerlaste võidu puhul oleks Iraan hiilinud sõelmängudele, aga Austria leidis kolm minutit hiljem viigivärava, mis lõpetas ühtlasi iraanlaste turniiri.

USA vabariiklasest sisejulgeolekuminister ütles, et lõi Iraani väljalangemise peale tantsu. "Ma olin nii õnnelik, kui saime nende viisad tühistada ja öelda, et nad USA pinnalt lahkuks. Hakkasin isegi laulma ja rõõmust tantsima. Mul on heameel, et nendega on kõik ja nad ei saa tagasi tulla," sõnas Mullin.

"Meil ei olnud ühegi teise tiimiga nii palju probleeme kui Iraaniga," lisas sisejulgeolekuminister.

USA-ga sõjalises konfliktis olev Iraan ootas juunini kuni mängijatele lõpuks viisad anti. Suur osa tiimipersonalist aga viisasid ei saanud. Esialgse plaani järgi oleks Iraani koondise treeningbaas olnud Arizonas, kuid see koliti turniiri eel hoopis Mehhikosse Tijuanasse. Mängud peeti samas USA-s, kuhu Iraani koondis lubati päev enne mängu ja nad pidid samal õhtul riigist lahkuma.

Iraani koondise peatreener Amir Ghalenoei ütles pärast koondise esimest mängu, et tema meeskond on MM-il kõige rõhutum. Koondise kapten Mehdi Taremi ütles pärast viiki Egiptusega, et FIFA on turniiri korraldamisega põrunud. "See MM on olnud katastroof. FIFA räägib probleemide lahendamisest, aga nad pole kõige olulisemaid lahendanud," sõnas Taremi. "[FIFA president Gianni] Infantino tuli pärast esimest mängu meie riietusruumi ja ütles, et see on alles turniiri algus. Aga logistika ei paranenud, meie tiimi taustatöötajatel polnud viisasid."

"Me armastame Mehhiko inimesi, armastame Tijuanat. Aga profimängijatena on see ebaaus. Me ei saa edasi ja tagasi reisides taastuda, see pole aus," lisas Taremi.