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USA ei lubanud MM-il vilistama pidanud Aafrika parimat kohtunikku riiki

Jalgpalli MM
Omar Abdulkadir Artan
Omar Abdulkadir Artan Autor/allikas: SCANPIX/IMAGO/PRESSE SPORTS
Jalgpalli MM

Rahvusvaheline jalgpalliliit (FIFA) kinnitas, et mullu Aafrika parimaks kohtunikuks valitud somaallane Omar Abdulkadir Artan ei saa neljapäeval algaval MM-finaalturniiril vilistada, kuna USA ei lubanud teda riiki.

Artan maandus Miami rahvusvahelises lennujaamas, kus sai teada, et teda ei lubata riiki, praegu viibib Artan Türgis. USA immigratsiooniametnikud pole põhjendanud, miks ei lubatud Artanil riiki siseneda, kuid Somaalia on üks riikidest, mis on president Donald Trumpi kehtestatud reisikeelu nimekirjas.

"FIFA saab kinnitada, et kohtunik Omar Abdulkadir Artan ei saa FIFA MM-finaalturniiril treenida ega vilistada, kuna tal ei lubatud USA-sse siseneda," kommenteeris FIFA kõneisik pärast USA võimudega rääkimist. "FIFA ei ole seotud korraldajamaa immigratsiooniprotsesside, sealhulgas viisaotsustega. FIFA-le on öeldud, et praeguse seisuga Artani staatust ei muudeta."

"Nagu on olnud ka varasematel FIFA üritustel, otsustab lõppkokkuvõttes korraldajamaa, kes saab viisa ja kes lubatakse nende riiki," lisas kõneisik.

Nairobis asuva Somaalia saatkonna töötaja ütles BBC-le, et Artanile oli väljastatud diplomaatiline pass ja seda just sel eesmärgil, et tal oleks lihtsam reisida. Somaalia valitsus kinnitas, et Artan reisis kehtivate dokumentidega ja tal oli ka USA viisa.

Artan, kellest pidi saama esimene Somaalia kohtunik, kes on MM-finaalturniiril vilistanud, tänas Reutersiga rääkides FIFA-t ja Aafrika jalgpalliliitu toetuse eest. "Luban, et hoian enda taset kõrgel ja keskendun tulevikule," sõnas ta. "Tahan tänada jalgpalliperekonda kõikide sõnumite eest. Soovin enda kolleegidele edu algaval MM-finaalturniiril ja loodan nendega tulevikus liituda."

Artan oli üks 52 kohtunikust, kelle FIFA valis 11. juunist kuni 19. juulini kestvale MM-finaalturniirile vilistama.

Toimetaja: Maarja Värv

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