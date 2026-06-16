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Iraani peatreener: meie meeskond on MM-il kõige rõhutum

Jalgpalli MM
Amir Ghalenoei
Amir Ghalenoei Autor/allikas: SCANPIX / AP
Jalgpalli MM

Iraani jalgpallikoondise osalemine MM-finaalturniiril Põhja-Ameerikas on tavapärasest keerulisem ja võib mõjutada ka nende esitusi väljakul.

Iraani baaslaager on Mehhiko pinnal, aga nad peavad kõik kolm alagrupikohtumist Ameerika Ühendriikides. Teadupärast on USA ja Iraani vahel viimastel kuudel olnud sõjategevus.

Seetõttu on korraldatud asjad nii, et Iraani koondis viibib USA pinnal võimalikult lühikest aega. See aga tähendab, et meeskond ei saa teiste koondistega võrreldavalt mängudeks valmistuda ja neist taastuda.

Pärast 2:2 viigimängu Uus-Meremaaga lootis Iraan jääda ööseks Los Angelesesse, kus mäng toimus, aga seda ei võimaldatud. "Me peaks täna õhtul siia jääma, et taastuda ja homme lõunal tagasi pöörduda, aga seda pole meile lubatud," ütles peatreener Amir Ghalenoei pressikonverentsil. "Ausalt öeldes pole mul aimugi, miks. Ma arvan, et meie meeskond on maailmameistrivõistlustel kõige rõhutum."

Koondise jaoks oli tavapärasest häirivam ka mänguks valmistumine. Meeskonna ründaja Mehdi Taremi sõnul takistab see enda parima mängu näitamist. "See pole meile hea. Ma arvan, et see pole jalgpallile hea," lausus ta. "Ma arvan, et FIFA peab meid rohkem aitama."

Taremi sõnul mindi mängule kiirustades. Mehhikos asuvast Tijuanast reisiti Los Angelesse, seejärel hotelli ja siis väljakut vaatama. Palluri sõnul pidanuks olema neil Los Angeleses kaks päeva aega valmistuda. "See on nii halb, see mõjutab meie meeskonda ja me tahame lihtsalt rahu," lisas ta ja ütles, et FIFA president Gianni Infantino külastas nende riietusruumi.

Treener Ghalenoei tõi esile ka mitete võtmetöötajate puudumist, kes ei saanud viisapiirangute tõttu reisida. Sestap peavad treenerid pingil lisakohustusi täitma. "Meie juhtkond, paljud neist pole siin," lausus peatreener. "Pidime ise nende rollidesse asuma."

Samuti ütles Ghalenoei, et mitmetel mängijatel oli avakohtumises probleeme krampidega, mida ta seostas lisareisidest tingitud väsimusega.

Toimetaja: Siim Boikov

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