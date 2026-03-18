FIFA-l ei ole plaanis Iraanile vastu tulla

Rahvusvahelisel jalgpalliliidul (FIFA) ei ole plaanis Iraani palvele vastu tulla ja viia nende MM-finaalturniiri mängud USA pinnalt Mehhikosse.

Iraani jalgpallijuht Mehdi Taj kirjutas ühismeediaplatvormil X, et peab läbirääkimisi FIFA-ga, sest praeguse plaani kohaselt peaks Iraan MM-il pidama kaks alagrupimängu Los Angeleses ja ühe Seattle'is. Teatavasti on Iraan hetkel sõjalises konfliktis USA-ga.

"Kui [Donald] Trump on selgesõnaliselt öelnud, et ta ei saa Iraani koondise turvalisust tagada, siis me kindlasti Ameerikasse ei reisi," lausus Taj.

FIFA pressiesindaja vastas teisipäeval NRK päringule, et organisatsioon on ühenduses kõikide MM-il osalevate liikmesliitudega, sealhulgas Iraaniga, et arutada MM-iga seonduvaid korralduslikke küsimusi.

"FIFA loodab, et kõik riigid osalevad MM-il vastavalt 6. detsembril avaldatud mängugraafikule," lisati vastuses.

Iraan kuulub MM-il ühte alagruppi koos Belgia, Egiptuse ja Uus-Meremaaga. Nende esimene mäng leiab ajakava järgi aset 15. juunil, kui Los Angeleses kohtutakse Uus-Meremaaga.