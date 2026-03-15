X!

Heas hoos Maari Randväli uuendas taas Eesti rekordit

Maari Randväli Autor/allikas: Kalevi Ujumiskool
Eesti ujuja Maari Randväli uuendas Edinburghis toimuvatel rahvusvahelistel võistlustel teist korda pika basseini täiskasvanute rahvusrekordit.

Kui varem oli Randväli haaranud oma nimele 100 meetri seliliujumise Eesti rekordi, siis laupäeval kohendas ta seda ka kaks korda lühemal distantsil.

Eelmisel aastal oli Randväli ujunud 29,00 ja nüüd viis ta rekordinumbrid 28,82 peale. See tõi ühtlasi võistlustel neljanda koha.

Šotimaal võidutses Lauren Cox ajaga 27,63. Kolmas koht jäi 16-aastasest eestlannast 23 sajandiksekundi kaugusele.

Kalevi ujumiskooli esindavat Randvälit treenivad Emma Collings-Barnes ja Martti Aljand.

Toimetaja: Siim Boikov

