Vaaksi resultatiivne esitus ei päästnud Providence'i kaotusest

St. John's alustas kuulsas Madison Square Gardenis toimunud mängu üheksa vastuseta punktiga ning saavutas seitsme minutiga 15-punktilise edu, mis paisus poolajapausiks 21-punktiliseks. Teisel poolajal jõudis Providence korra veel 11 punkti kaugusele, aga konverentsi esinumber St. John's lõpetas kindlalt ja vormistas 85:72 (48:27) võidu.

Vaaks lõpetas esimese poolaja nelja punktiga, aga andis teisel poolajal endast kõik, et Providence mängu tagasi tuua. Eestlane veetis platsil 36 minutit, viskas 23 punkti (kahesed 2/3, kolmesed 5/9, vabavisked 4/6), haaras viis lauapalli ja jagas ühe resultatiivse söödu.

Jaylin Sellers lisas omalt poolt 21 punkti ja kuus lauapalli, St. John'si parimaks kerkis 21 punkti, kümme lauda ja viis korvisöötu kogunud Zuby Ejiofor. Bryce Hopkins tegi 14 punkti ja 13 lauapalliga samuti kaksikduubli.

USA üliõpilasliigas on kokku 31 konverentsi ning iga konverentsi võitja saab automaatselt koha nn Märtsihullusel ehk NCAA finaalturniiril, kuhu pääseb kokku 68 tiimi. Ülejäänud 37 tiimi määrab komitee, kes koguneb 15. märtsil.