Selgusid naiste korvpallikoondise kandidaadid EM-valikmängudeks

Eesti naiste korvpallikoondis koguneb järgmisel nädalal EM-valikmängudeks, kui ees ootavad kaks mängu võõrsil Hollandi ja Sloveeniaga ning kodus Lätiga.

Valiksarja esimeses aknas, mis toimus möödunud aasta novembris, sai Eesti naiskond kolm kaotust. Koduväljakul kaotati nii Hollandile 54:92 kui ka Sloveeniale 65:87 ja aken lõpetati võõrsil 47:89 kaotusega Lätile.

Kolmes seni peetud kohtumises on naiskonna liidriteks olnud Mailis Pokk ja Anna Gret Asi, kes on mõlemad visanud keskmiselt 11 punkti mängu kohta ning kuuluvad kandidaatide nimekirja ka algavas valikaknas.

Naiste korvpallikoondise kandidaadid

Anete Elisabeth Adler | Boston University (USA)

Bia Aller | Rapla Korvpallikool

Anna Gret Asi | Royal Castors Braine (BEL)

Maaja Bratka | Manchester Basketball (GBR)

Laura Liisa Grünmann | Tallinna Spordiakadeemia

Marta Eleri Jaama | Columbia University (USA)

Kätlin Kangur | University of Idaho (USA)

Keandra Koorits | Washington State University (USA)

Sofia Kosareva | Esgueira Aveiro (POR)

Emma-Mia Küttis | Tallinna Spordiakadeemia

Kadri-Ann Lass | Lulea Basket (SWE)

Sille-Liis Mölder | Chipola College (USA)

Mailis Pokk | KS Basket Bydgoszcz (POL)

Marie Anette Sepp | Morehead State University (USA)

Lisa Sirgi | Ford Erie International Academy (CAN)

Helena Stina Svilberg | Tallinna Spordiakadeemia

Anna Maria Tamberg | Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi

Johanna Eliise Teder | Basket Costa (ITA)

Nora-Liis Veisberg | TTÜ Korvpallikool

Lisandra Vetesina | Tallinna Spordiakadeemia

Greeta Üprus | Clube Desportivo da Escola Francisco Franco (POR)