Eesti võrkpallikoondislasel Valentin Kordasel avastati pahaloomuline kasvaja

"Meil on hea meel tõdeda, et Valya Kordas on meie treeningutele abiks tulnud ja oma suhtumisega meid juba kõvasti edasi aidanud! Kuid igal mündil on kaks poolt...," seisis naiskonna ühismeediapostituses. "Nimelt pidi ta uueks hooajaks liituma Tšehhi meistriliiga klubiga ning astuma oma sportlaskarjääris uue sammu, kuid saatus tahtis teisiti. Tavapärase mandlilõikuse käigus leiti tal tükk, mis osutus uuringute järel pahaloomuliseks kasvajaks."

Postituses lisati, et Kordas sai vähidiagnoosi ja nüüdseks on ta juba raviga alustanud. "Arstide kinnitusel on hea, kui ta saab end vastavalt enesetundele liikumises hoida ja mõtteid ravilt eemale. Siinkohal olemegi klubi ja meie heade toetajate ühisel jõul appi tulnud," seisis postituses. "Pakume talle tööd keskkonnas, mis talle tuttav ja võiks aidata teda paranemisel. Vastutasuks pakub ta naiskonna treeningutel hingestatud ja eeskujuliku suhtumist ning emotsiooni! Usume koos, et Valentin paraneb ja saab tulevikus naasta tegevsportlaste sekka!"

26-aastane Kordas pidanuks liituma Libereci Duklaga. Eelmisel hooajal mängis ta Tartu Bigbankis, varem on ta lisaks Eesti klubidele mänginud ka Itaalias ja Šveitsis.