Saaremaa jätkas heas hoos, Rumeenias oli eestlastele edukas nädal

Võrkpall
Renet Vanker
Renet Vanker Autor/allikas: Sportul Ilustrat/C.S. Arcada Galati
Eelmine nädal pakkus piiri taga mängivatele Eesti võrkpalluritele nii raskusi kui võidurõõmu.

Poola kõrgliigas sai Kertu Laagi ja vigastusest taastuva Kristiine Miileni koduklubi Bielsko-Biala Bostik 3:0 (25:23, 25:9, 25:16) jagu Nowy Dwor Mazowieckist. Laak tõi osalise mänguajaga kolm punkti (+3). Tabelis ollakse 40 punktiga kolmandal kohal, vahendab Volley.ee.

Rumeenia meistriliigas oli Renet Vankeri ja Timo Lõhmuse koduklubi Galati Arcada 3:0 (25:12, 25:21, 25:17) parem Bukaresti Stiinta Polütehnikumist. Vanker tõi lisaks mängu juhtimisele ka kaks punkti (-2), Lõhmus ei mänginud. Renee Teppani ja Albert Hurda koduklubi Zalau teenis 3:0 (28:26, 25:23, 25:18) võidu Unirea Dej üle, Hurdalt võitjate parimana 15 punkti (+8), Teppan lisas kümme silma (+5). Tabelis on Galati 43 punktiga teine ja Zalau 39 punktiga kolmas.

Prantsusmaal aitas Robert Viiber Narbonne'i 3:0 (25:13, 25:18, 25:23) võiduni Ajaccio üle. Viiber tõi lisaks meeskonna rünnakute juhtimisele ka ise kolm punkti (+1). Alex Saaremaa ja Chaumont pidid aga tunnistama Cannes'i 3:2 (25:23, 25:15, 22:25, 20:25, 15:13) paremust. Saaremaalt taas suurepärane esitus 6 bloki, 3 serviässa ja kokku 16 punkti (+11) näol. Tabelis on Narbonne 30 punktiga kümnes ning Chaumont 25 punktiga 12. real. Prantsusmaa esiliigas said Ardo Kreek ja Saint-Quentin kirja 2:3 (24:26, 25:23, 34:32, 20:25, 17:19) kaotuse Martigues'lt. Kreek panustas kuus punkti (+2). Tabelis ollakse 40 punktiga viiendad.

Itaalia esiliigas sai Karli Alliku tööandja Abba Pineto 3:2 (26:28, 23:25, 25:22, 26:24, 15:9) võidu Lagonegro üle, Allikult 11 punkti (-1). Tabelis on Abba Pineto 47 punktiga teine.

Alex Saaremaa (punases). Autor/allikas: Chaumont Volley-Ball 52 Haute-Marne/Facebook

Soome meistriliiga veebruarikuu sümboolsesse koosseisu valitud Marily Lass ja LiigaPloki naiskond said lõppenud nädalal 0:3 (18:25, 18:25, 9:25) kaotuse Puijo Wolleylt, Lass tõi kahe geimiga viis punkti (+3). Põhiturniir lõpetati 26 punktiga kuuendal kohal. Play-offi avaringis läheb LiigaPloki vastamisi Salo LP Viestiga.

Timo Tammemaa ja Märt Tammearu koduklubi Hokkaido Voreas kaotas Jaapani meistriliigas kaks kohtumist Aichi Stingsile. Esmalt jäädi vastasele alla 0:3 (17:25, 20:25, 19:25), Tammearult 11 punkti, Tammemaalt seitse silma. Seejärel jäädi Aichile taas alla 0:3 (19:25, 23:25, 18:25), Tammearu tõi taas 11 punkti, Tammemaa lisas kümme. Tabelis ollakse üheksa võidu ja 23 kaotusega eelviimased.

Šveitsis tehti algust poolfinaalseeriatega ning Joosep Kuriku koduklubi Genfi Chenois sai avamängus Näfelsilt 0:3 (22:25, 21:25, 23:25) kaotuse. Kurik tõi oma meeskonna parimana 14 punkti (+7).

Slovakkias pidi Caterina Cicetti ning Mirjam Karoliine Kase koduklubi Uniza Žilina tunnistama Slavia Euba 3:1 (28:26, 25:21, 22:25, 25:18) paremust. Kask tõi neli punkti (-2), Cicetti vähese mänguajaga ühe punkti (-5). Slovakkias jätkuvad play-off'id, kus põhiturniiri esimesed viis mängivad esmalt omavahel. Tabelis on Žilina 51 punktiga kolmas.

Tauno Lipu juhendatav BK Tromsø sai Norra meistriliigas 3:0 (25:12, 25:17, 25:21) jagu OSI meeskonnast ja jätkab tabelis 34 punktiga teisel real.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

09.03

11:11

Kalev/Cramo lõi käed 18-aastase lätlasega

