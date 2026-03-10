Saaremaa jätkas heas hoos, Rumeenias oli eestlastele edukas nädal
Eelmine nädal pakkus piiri taga mängivatele Eesti võrkpalluritele nii raskusi kui võidurõõmu.
Poola kõrgliigas sai Kertu Laagi ja vigastusest taastuva Kristiine Miileni koduklubi Bielsko-Biala Bostik 3:0 (25:23, 25:9, 25:16) jagu Nowy Dwor Mazowieckist. Laak tõi osalise mänguajaga kolm punkti (+3). Tabelis ollakse 40 punktiga kolmandal kohal, vahendab Volley.ee.
Rumeenia meistriliigas oli Renet Vankeri ja Timo Lõhmuse koduklubi Galati Arcada 3:0 (25:12, 25:21, 25:17) parem Bukaresti Stiinta Polütehnikumist. Vanker tõi lisaks mängu juhtimisele ka kaks punkti (-2), Lõhmus ei mänginud. Renee Teppani ja Albert Hurda koduklubi Zalau teenis 3:0 (28:26, 25:23, 25:18) võidu Unirea Dej üle, Hurdalt võitjate parimana 15 punkti (+8), Teppan lisas kümme silma (+5). Tabelis on Galati 43 punktiga teine ja Zalau 39 punktiga kolmas.
Prantsusmaal aitas Robert Viiber Narbonne'i 3:0 (25:13, 25:18, 25:23) võiduni Ajaccio üle. Viiber tõi lisaks meeskonna rünnakute juhtimisele ka ise kolm punkti (+1). Alex Saaremaa ja Chaumont pidid aga tunnistama Cannes'i 3:2 (25:23, 25:15, 22:25, 20:25, 15:13) paremust. Saaremaalt taas suurepärane esitus 6 bloki, 3 serviässa ja kokku 16 punkti (+11) näol. Tabelis on Narbonne 30 punktiga kümnes ning Chaumont 25 punktiga 12. real. Prantsusmaa esiliigas said Ardo Kreek ja Saint-Quentin kirja 2:3 (24:26, 25:23, 34:32, 20:25, 17:19) kaotuse Martigues'lt. Kreek panustas kuus punkti (+2). Tabelis ollakse 40 punktiga viiendad.
Itaalia esiliigas sai Karli Alliku tööandja Abba Pineto 3:2 (26:28, 23:25, 25:22, 26:24, 15:9) võidu Lagonegro üle, Allikult 11 punkti (-1). Tabelis on Abba Pineto 47 punktiga teine.
Soome meistriliiga veebruarikuu sümboolsesse koosseisu valitud Marily Lass ja LiigaPloki naiskond said lõppenud nädalal 0:3 (18:25, 18:25, 9:25) kaotuse Puijo Wolleylt, Lass tõi kahe geimiga viis punkti (+3). Põhiturniir lõpetati 26 punktiga kuuendal kohal. Play-offi avaringis läheb LiigaPloki vastamisi Salo LP Viestiga.
Timo Tammemaa ja Märt Tammearu koduklubi Hokkaido Voreas kaotas Jaapani meistriliigas kaks kohtumist Aichi Stingsile. Esmalt jäädi vastasele alla 0:3 (17:25, 20:25, 19:25), Tammearult 11 punkti, Tammemaalt seitse silma. Seejärel jäädi Aichile taas alla 0:3 (19:25, 23:25, 18:25), Tammearu tõi taas 11 punkti, Tammemaa lisas kümme. Tabelis ollakse üheksa võidu ja 23 kaotusega eelviimased.
Šveitsis tehti algust poolfinaalseeriatega ning Joosep Kuriku koduklubi Genfi Chenois sai avamängus Näfelsilt 0:3 (22:25, 21:25, 23:25) kaotuse. Kurik tõi oma meeskonna parimana 14 punkti (+7).
Slovakkias pidi Caterina Cicetti ning Mirjam Karoliine Kase koduklubi Uniza Žilina tunnistama Slavia Euba 3:1 (28:26, 25:21, 22:25, 25:18) paremust. Kask tõi neli punkti (-2), Cicetti vähese mänguajaga ühe punkti (-5). Slovakkias jätkuvad play-off'id, kus põhiturniiri esimesed viis mängivad esmalt omavahel. Tabelis on Žilina 51 punktiga kolmas.
Tauno Lipu juhendatav BK Tromsø sai Norra meistriliigas 3:0 (25:12, 25:17, 25:21) jagu OSI meeskonnast ja jätkab tabelis 34 punktiga teisel real.
Toimetaja: Kristjan Kallaste