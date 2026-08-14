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Kapteni värav tõstis Tammeka Männikul viiendaks

Premium liiga
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Tartu JK Tammeka mängijad
Tartu JK Tammeka mängijad Autor/allikas: Allan Mehik
Premium liiga

A. Le Coq Premium liiga 23. voorus alistas Tartu JK Tammeka reedel Männiku staadionil FC Nõmme Unitedi 1:0 ja kerkis tabelis viiendaks.

Tammeka domineerimisel möödunud avapoolajal väravaid ei löödud, teisel kolmveerandtunnil avanesid head võimalused ka võõrustajatel, aga kohtumise ainsa värava lõi 76. minutil lahti mängitud karistuslöögi järel Tammeka kapten Oliver Aleksi Kangaslahti.

Tammeka on sel hooajal Premium liigas nüüd nii võitnud kui kaotanud üheksa mängu ja 29 punktiga ollakse tabelis viiendal kohal. Sealjuures on neil tabelis enda ees oleva Paidega (35 punkti) ja järel asuva Pärnuga (27) võrreldes üks mäng vähem peetud. Kolm viimast mängu kaotanud Nõmme on 25 punktiga seitsmendal kohal.

Enne mängu:

Tabelis lahutab meeskondi enne reedest kohtumist vaid üks punkt. Tammeka on 19 mänguga kogunud 26 punkti ja hoiab kuuendat kohta, Nõmme United on 22 mänguga 25 punktiga seitsmes.

Tänavu on meeskonnad omavahel juba kaks korda kohtunud ning mõlemal korral jäi peale Tammeka. Märtsis võitis Tammeka Sportland Arenal 3:2 ja mais koduväljakul 3:1.

Nõmme Unitedi treener Sander Valdre sõnas enne kohtumist, et meeskond on vastase mängu põhjalikult analüüsinud.

"Oleme teinud vastastest põhjaliku analüüsi ning soovime jätkata atraktiivse jalgpalli mängimist!" ütles Valdre.

Tammeka peatreener Karel Voolaid ootab Männikul taas avatud mängu.

"Mängud Unitediga on see hooaeg olnud lahtised ja pakkunud palju väravaid. Mõlemal võistkonnal on oma kindel stiil ja soov mängu domineerida," rääkis Voolaid.

"Kui oleme maksimaalselt fokusseeritud ja mängime kõrge kvaliteediga igas mängu momendis, siis tuleb ka positiivne tulemus. Meie fännid ja toetajad on meile väga tähtsad ja soovime neile taaskord hea mängu ja tulemusega rõõmu pakkuda," lisas Tammeka peatreener.

Kohtumine Männiku staadionil algab kell 19.00. Otseülekanne ERR-i spordiportaalis, kommentaatoriteks Tarmo Tiisler ja Märten Pajunurm.

Toimetaja: ERR Sport

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