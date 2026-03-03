Gedly Tugi alustas hooaega lubava viskega

Hooaja väga varases faasis annab see hetkel maailma edetabelis prantslanna Jade Maravali (58.66) ja jaapanlanna Momoko Tsuji (58.49) järel kolmanda koha.

Neljakordne Eesti meister harjutab alates eelmisest aastast Sloveenia treener Andrej Hajnšeki grupis ning pani uduses, jahedas Koperis peetud ja sportlaste suure arvu tõttu pikale veninud võistluse kinni.

"Arvestades keerulisi tingimusi ning asjaolu, et tegemist on alles hooajaks ettevalmistava faasiga, on eelmise aasta parimale tulemusele lähedane vise paljulubav," kommenteeris Tugi abilisena tegutsev Jaak Karp pressiteate vahendusel.

Eelmisel hooajal õnnestus Tugil vaid ühel võistlusel, mais Tšehhis toimunud jõuproovil rohkem visata (58.96). Tema isiklik rekord on 2023. aastal Pärnus visatud 60.65.

Järgmise stardi peaks Tugi tegema märtsi keskel Küprosel toimuval Euroopa heitealade karikavõistlusel.