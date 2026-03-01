Verlin läbis tõkkesprindi taas kaheksast sekundist kiiremini

Sellega kordas hiljuti 29-aastaseks saanud Verlin veebruari alguses Madridis näidatud suurepäraseid esitusi: siis sai ta eeljooksus kirja 7,97 ja finaalis 7,96. Mõlemad esitused tähistasid Eesti rekordeid.

Madridis ka pääsme maailma sisemeistrivõistlustele taganud Verlinil sedapuhku väga konkurentsi ei olnud, sest teiseks tulnud Mia Mireia Uusorg kaotas talle 51 sajandiksekundiga.

Naiste 800 meetris näitas head minekut Viola Hambidge, kes teenis esikoha ajaga 2.11,41. Sellega ületas ta mullustel meistrivõistlustel püstitatud U-20 vanuseklassi Eesti lühirajarekordi.

Päev varem 60 meetri distantsil Eesti meistriks kroonitud Ann Marii Kivikas teenis esikoha ka 200 meetris. Ta võitis ajaga 23,89, mis jääb tema jaanuaris Luksemburgis püstitatud isiklikule rekordile alla 11 sajandikuga.

Vaata kõiki Eesti meistrivõistluste tulemusi siit.