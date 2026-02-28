X!

Eesti sai taas kabe MM-i korraldusõiguse

Maailma Kabeföderatsiooni (FMJD) juhatus otsustas laupäevasel koosolekul anda 2029. aasta kabe maailmameistrivõistluste korraldusõiguse Eesti Kabeliidule.

Otsuse tegemisel mängis olulist rolli Eesti varasem kogemus suurvõistluste korraldamisel. Eestis toimusid edukalt rahvusvahelised tiitlivõistlused ka aastatel 2017 ja 2021, mis pälvisid osalejatelt ja FMJD-lt kõrge hinnangu nii sportliku taseme kui korraldusliku kvaliteedi poolest.

"2029. aasta maailmameistrivõistluste korraldusõigus on Eesti Kabeliidule suur au ja vastutus. See näitab, et meie varasem töö rahvusvaheliste turniiride korraldamisel on olnud professionaalne ja usaldusväärne. Soovime pakkuda maailmale taas tipptasemel võistlust ning tuua kabe Eesti spordipubliku ette võimalikult nähtavalt," ütles Eesti Kabeliidu president Tarmo Tulva.

FMJD president Janek Mäggi rõhutas otsuse rahvusvahelist mõõdet. "Eesti on tõestanud end tugeva ja innovaatilise korraldajana. 2017. ja 2021. aasta turniirid näitasid, et siin suudetakse ühendada kõrge sportlik tase, hea logistika ja meeldiv võistluskeskkond. Oleme veendunud, et 2029. aasta maailmameistrivõistlused Eestis saavad olema kogu kabemaailma jaoks märgiline sündmus," sõnas Mäggi.

Toimetaja: Henrik Laever

