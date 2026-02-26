X!

Reinbok: mängijad on heas konditsioonis, meeleolu töine ja ülev

Korvpalli Eesti koondis
Indrek Reinbok
Indrek Reinbok Autor/allikas: Siim Lõvi/ERR
Korvpalli Eesti koondis

Eesti meeste korvpallikoondis peab sel nädalal kaks MM-valikmängu Rootsi. Reedel ollakse vastamisi võõrsil ja pühapäeval kodus.

Neljapäeval läksid Tallinnast tšarteri peale 14 mängijat. Võrreldes varasema valikuga jäeti koju Hugo Toom ja Leemet Böckler. Mänguks peavad treenerid nimekirja veel kahe palluri võrra harvendama.

Abitreener Indrek Reinboki sõnul olid viimased päevad töised. "Sel ajal, kui president kätles, oli meil veel treening. Tegelesime oma asjadega ja iseenesest oli meeleolu töine, aga samas ka ülev," lausus ta reede hommikul intervjuus ERR-ile.

Palju muret juhendajatel pole, sest mängijad on heas vormis. "Me oleme praegu hooaja selles osas, kus mängijad tulevad tegelikult hea hooaja teise poole pealt. Nad on heas konditsioonis," sõnas Reinbok. "Kes on palju mängida saanud, on väga enesekindlad. Programmi läbivõtmine on tunduvalt kiirem kui suveperioodil."

Koosseisu kuulub ka korvialune jõud Mattias Tass, kes naasis äsja mitmekuuliselt vigastuspausilt. "Mattias on praegu teinud kõik asjad kaasa niimoodi, et me ei ole väga palju reguleerinud tema koormust," ei näe Reinbok probleemi.

Rootsi koondis pole Eestile võõras, sest sama vastasega kohtuti ka mullu suvel EM-finaalturniiri eel kontrollkohtumises ja saavutati siis ühepunktine võit. Praegu on teada, et vastastel jääb eemale keskmängija Simon Birgander.

"See tähendab, et valikus võib olla rootslaste jaoks kasutada veteranpikkasid või juba tuua mängu oma nooremapoolseid mängijaid. Nad on ka välja öelnud, et nad tegelevad koondise noorendamisega," kommenteeris Eesti abitreener. "Selles osas peame vaatama sellise pilguga, et milliste pikkadega nad tulevad, aga kogu fookus käib tagamängijate ümber, kes on selle Rootsi võistkonna süda."

"Oleme mänginud nende vastu ka eelmisel suvel. Meil on värske kogemus olemas. Mängijad on meie mängijatele tuttavad ka klubikorvpallist. Me teame, mida seal oodata."

Kindlasti tuleb koondisele kasuks ka see, et mängule ja tagasi pääseb tšarterreisiga. "Korvpalliliit ja staff on väga palju vaeva näinud, et meil tegelikult oleks kõik need pisikesed detailid ka paigas," tunnustas Reinbok.

Rootsi - Eesti mäng on ETV2 ja ERR-i spordiportaali eetris reedel, 27. veebruaril algusega kell 19.50. Kodumäng peetakse pühapäeval, 1. märtsil. Ülekanne algab samades kanalites kell 18.30.

Toimetaja: Siim Boikov

