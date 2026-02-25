X!

Jäärajasõidu Eesti karikasari läheneb kulminatsioonile

Autoralli
Jäärajasõidu Eesti karikavõistlused
Jäärajasõidu Eesti karikavõistlused Autor/allikas: Pille Russi
Autoralli

Rohkem kui 200 osavõtjaga jäärajasõidu Eesti karikasari läheneb põnevale finaalile, mis sõidetakse eeloleval laupäeval Kuremaa järvel.

Seni on toimunud sarjas neli etappi, millelt on punkte kogunud 214 võistlejat. Enne viimast, viiendat etappi on kõigis klassides hooaja parimate tiitlid lahtised, vahendab autosport.ee.

Kõige pingelisem seis on klassis Krosskart Xtrem väike, kus Andrus Prossi ja Rando Reiskat lahutab vaid kaks punkti (67 vs 65 p), kolmepunktiline erinevus on kahe parema seas klassides 4WD Mini ja 4WD Sport. Esimeses on Indrek Roostaril 72 ja Mihkel Tomingasel 69 punkti teises Aiko Aigrol 72 ja Raik-Karl Aarmal 69 punkti. Võitja teenib etapilt 20 punkti, teise koha omanik 15, kolmas 13, neljas 12 punkti jne.

"Erakordselt hea talv on võimaldanud juba läbi viia neli etappi ja kõigi märkide järgi saab toimuda ka viies," ütles sarja eestvedaja Mati Kask. "Ma ei mäleta lähiminevikust, et oleks saanud jääraja karikasarjas viis võistlust kokku. Eelmisel hooajal jäi pehme talve tõttu kogu sari ära."

Eesti karikavõistluste viimasele, viiendale etapile saab registreeruda reede, 27. veebruari kella 14.00-ni. Laupäeval, 28. veebruaril algab tänavarehvidega autode võistlus Kuremaa järvel kell 10.00 ja piikrehvidega klassid alustavad kell 14.35. Hooldusparkla paikneb Järveotsa rannal.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

