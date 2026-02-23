Poola karikavõitja Suurorg: jalad on päris väsinud, tuleb hakkama saada

23-aastane Suurorg pidi novembris toimunud MM-valikmängud randmevigastuse tõttu vahele jätma, kuid on selle häda seljatanud ja näidanud Poola kõrgliigas suurepärast mänguvormi. Alles nädalavahetusel sai ta Sopoti Trefli ridades uhke võidu, kui koduklubi võidutses Poola karikavõistlustel.

"Kahjuks oli see jama, aga võib-olla oligi kuuajaline pikkus ka põlve jaoks oluline. Eelmine hooaeg sain suure trauma," rääkis ta ERR-ile. "Kui positiivse poole pealt vaadata, siis sain natuke rohkem puhata ja see karikaturniir näitaski seda, et olin puhanud ja värske."

Tegemist oli Suuroru esimese trofeega välisklubis, mida see võit tähendab? "See oli kindlasti eriline hetk mu karjääris, üks erilisemaid. Poola karikavõit on suur asi," ütles ta. "Meeskonnad, kes sinna said, on väga ühtlased meeskonnad. Mängisime kolm stabiilset mängu ja olime ka turniiri parim meeskond, väärisime seda võitu."

Pühapäeval sai ta karikavõitu tähistada, aga esmaspäeval oli tagamees juba Unibet Arenal koondisega kogunemas. Neljapäevast pühapäevani mängis Sopoti klubi kolm mängu, Suurorg tegi vägagi resultatiivseid esitusi. "[Pühapäeval] oli alles mäng, mängisin 30 minutit ja jalad on päris väsinud, aga tuleb hakkama saada. Peab koondisemängudele keskenduma, need on ka väga olulised mu jaoks," vastas Suurorg.

Eesti ja Rootsi kohtuvad sel nädalal esmalt 27. veebruaril Stockholmis ning kaks päeva hiljem Tallinnas Unibet Arenal. "Peame mõlemad mängud võitma, väga tähtsad mängud. Rootsi on hea koosseisuga tulemas, põhimehed peaks neil olemas olema," sõnas Suurorg.

MM-valiksarja esimene ring peeti eelmise aasta novembris, Eesti sai Kristian Kullamäe võiduviskega Sloveenias 94:93 võidu, aga pidi kodusaalis Tšehhi viiepunktilist paremust tunnistama. Mõlemat kohtumist Rootsiga saab otsepildis vaadata ETV2 ja ERR-i spordiportaali vahendusel.