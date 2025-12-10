X!

Suurorg naasis platsile, aga teistel eestlastel oli võidukam õhtu

Korvpall
Kasper Suurorg
Kasper Suurorg Autor/allikas: Christopher Polaczyk/Energa Trefl Sopot
Korvpall

Eesti korvpallur Kasper Suurorg lõpetas kuu pikkuse vigastuspausi ning tegi soliidse mängu, kuid Sopoti Trefl pidi FIBA Euroopa karikasarja teise ringi esimese mängus suure kaotusega leppima. Teised eestlased said võidurõõmu tunda.

Suurorg vigastas novembri alguses rannet ning pidi vahele jätma terve novembri, sealhulgas ei saanud ta esindada ka Eesti koondist MM-valiksarjas. 23-aastane tagamees oli enne seda just sattunud suurepärasesse hoogu ja oli Sopoti eest üheksa mängu järjest visanud vähemalt 12 punkti.

Kolmapäeva õhtul naasis Suurorg aga platsile ning viskas 23 minutiga kaheksa punkti (kahesed 2/9, kolmesed 1/2, vabavisked 1/2) ja lisas ühe lauapalli, kuid Sopot pidi leppima Rostockis 72:29 (20:21, 12:30, 23:21, 17:25) kaotusega.

Janari Jõesaar ja Bosna teenisid võõrsil Oradea üle 84:79 (29:20, 13:23, 16:13, 26:23) võidu. Eestlane veetis platsil 19 minutit, mille jooksul viskas viis punkti (kahesed 2/2, kolmesed 0/2, vabavisked 1/1), haaras neli lauapalli ja jagas ühe resultatiivse söödu.

Võidukas oli ka Sander Raieste koduklubi Murcia, kes alistas koduparketil ungarlaste Szombathely kindlalt 97:67 (19:20, 25:18, 29:16, 24:13). Eestlasest ääremängija sai platsile pea 19 minutiks ning kogus viis punkti (kahesed 1/2, kolmesed 0/2, vabavisked 3/4), üheksa lauapalli ja kaks korvisöötu.

Bosna kuulub L-gruppi, kus teenis võidu veel Reggiana. Murcia ja Sopoti Trefl mängivad K-grupis ja eestlaste duell toimub 17. detsembril.

Väljakul käis ka Eesti naiskonna mängujuht Anna Gret Asi, kes teenis Braine Castorsiga Eurocupis 80:73 (15:20, 17:17, 31:12, 17:24) võidu Gdynia üle. Eestlanna panus jäi tagasihoidlikuks: Asi mängis kümme minutit ja sai protokolli kaks punkti (kahesed 1/3, kolmesed 0/2) ning kaks vaheltlõiget, aga patustas kolme pallikaotusega.

Tegemist oli 1/16-finaali avakohtumisega, mis tähendab, et Braine vajab korduskohtumises edasipääsuks vähemalt kaheksapunktilist võitu.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

