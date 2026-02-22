Kasper Suurorg krooniti Poola karikavõitjaks

Sopoti klubi juhtis valdava osa mängust ja võitis avapoolaja üheksa punktiga. Kolmandal veerandil hoiti kindlalt edu ja viimase perioodiga kasvas see juba päris suureks.

Suurorg mängis 26 minutit, viskas 12 punkti (kahesed 2/4, kolmesed 1/3, vabavisked 5/6), võttis viis lauapalli, jagas seitse resultatiivset söötu, tegi ühe vaheltlõike, kaotas neli korda palli ja tegi neli viga.

Sopoti Trefli kõige resultatiivsem oli 19 punktiga leedulane Mindaugas Kacinas, 16 silma lisas Paul Scruggs. Kaotajate parim oli 16 punktiga Jayvon Maughmer.

Veerandfinaalis Heiko Rannula juhendatava Varssavi Legia konkurentsist kukutanud Trefl krooniti Poola karikavõitjaks neljandat korda: 2009. aastal asutatud klubi jõudis saavutuseni ka 2012., 2013. ja 2023. aastal.