Kasper Suurorg krooniti Poola karikavõitjaks

Kasper Suurorg (karikaga) ja Sopoti Trefl
Kasper Suurorg (karikaga) ja Sopoti Trefl Autor/allikas: Krzysztof Polaczyk / Energa Trefl Sopot
Eesti korvpallur Kasper Suuroru koduklubi Sopoti Trefl alistas Poola karikavõistluste finaalis Zielona Gora 91:67 (21:16, 25:21, 16:12, 29:18).

Sopoti klubi juhtis valdava osa mängust ja võitis avapoolaja üheksa punktiga. Kolmandal veerandil hoiti kindlalt edu ja viimase perioodiga kasvas see juba päris suureks.

Suurorg mängis 26 minutit, viskas 12 punkti (kahesed 2/4, kolmesed 1/3, vabavisked 5/6), võttis viis lauapalli, jagas seitse resultatiivset söötu, tegi ühe vaheltlõike, kaotas neli korda palli ja tegi neli viga.

Sopoti Trefli kõige resultatiivsem oli 19 punktiga leedulane Mindaugas Kacinas, 16 silma lisas Paul Scruggs. Kaotajate parim oli 16 punktiga Jayvon Maughmer.

Veerandfinaalis Heiko Rannula juhendatava Varssavi Legia konkurentsist kukutanud Trefl krooniti Poola karikavõitjaks neljandat korda: 2009. aastal asutatud klubi jõudis saavutuseni ka 2012., 2013. ja 2023. aastal.

Toimetaja: Siim Boikov

23:01

Talihärm kinnitati ROK-i sportlaskomisjoni liikmeks

22:41

Kasper Suurorg krooniti Poola karikavõitjaks

22:05

Andersson ületas finišijoone uhkes üksinduses, Keidy Kaasiku sai 13. koha Uuendatud

22:04

ETV spordisaade, 22. veebruar

21:40

VIDEO | Eesti koondislaste hetked Milano Cortina mängudel

21:15

Metsa klubi sai tähtsa võidu Werderi üle

21:02

VAATA OTSE | Milano Cortina olümpia lõppeb suurejoonelise tseremooniaga Uuendatud

20:34

VIDEO | Hokifinaalis visati kolm väravat, neist üks lisaajal

20:16

Prantsuse suusamägironijad said kahvatumate medalite järel kulla

19:41

Norra oli mängude edukaim medalimaa, tugevalt esines ka võõrustaja Itaalia Uuendatud

19:19

Tõnis Sildaru: finaal läks kuidagi rahulikult, aga kvalifikatsioon...

19:07

VAATA | Olümpiakangelane Sildaru võeti Tallinnas pidulikult vastu

18:33

Sildaru vastuvõtust: siia tulek oli pingelisem kui ükski võistlusstart

17:59

Julia Rakitina läbis Soomes ööpäevaga üle 188 kilomeetri

17:59

USA võitis lisaajal ja sai ajaloo kolmanda hokikulla Uuendatud

