Eesti jõutõstjad naasid Euroopa ülikoolide karikavõistlustelt medalitega

Prantsusmaal toimunud Euroopa ülikoolide karikavõistlustelt klassikalises jõutõstmises naasid kaks Chris Matsiselts ja Erik Bairamov medalitega. Mõlemad tegid väga tugeva võistluse ning tõid medaleid nii üksikaladelt kui ka kogusummas.

Esimesena astus võistlustulle Matsiselts, kes esindas Tartu Ülikooli ja võistles meeste kuni 105 kg kaalukategoorias. Kükkimises sai ta kirja 257,5 kg.

Lamades surumises kujunes võistlus eriti pingeliseks. Teiseks katseks valitud 194,5 kg tähendas uut karikavõistluste rekordit ning Matsiselts sai raskuse edukalt alistatud. Üks konkurent ületas küll sama tulemuse hiljem poole kilogrammiga ning surus kolmandal katsel ka 200,5 kg, kuid tal ebaõnnestus jõutõmme ning kogusummat ta kirja ei saanud.

Jõutõstmises peab rekordi ametlikuks kinnitamiseks sportlasel olema registreeritud kogusumma. Seetõttu jäi võistluste rekord 194,5 kg Matsiseltsi nimele ning selle tulemuse eest teenis ta ka surumise hõbemedali, konurendile kuld.

Jõutõmbes sai Matsiselts kirja 262,5 kg ning tema kogusummaks kujunes 714,5 kg. See andis kogusumma arvestuses pronksmedali. Hõbemedalist jäi puudu vaid üks kilogramm.

Teise eestlasena võistles 120+ kg kategoorias Tallinna Tehnikaülikooli esindav Erik Bairamov, kellel õnnestus medal võita igas tõsteviisis. Kükis sai ta kirja 235 kg, mis tõi hõbemedali. Lamades surumises alistas Bairamov 187,5 kg ning võitis selle tulemusega kuldmedali. Jõutõmbes tõstetud 282,5 kg andis talle samuti hõbemedali ning tähistab ühtlasi uut Eesti juunioride rekordit jõutõmbes.

Bairamovi kogusummaks kujunes 705 kg, mis andis kokkuvõttes hõbemedali.