X!

Heiko Rannula avalikustas kandidaadid MM-valikmängudeks Rootsiga

Korvpalli Eesti koondis
Eesti korvpallikoondis
Eesti korvpallikoondis Autor/allikas: Siim Lõvi / ERR
Korvpalli Eesti koondis

Eesti meeste korvpallikoondise peatreener Heiko Rannula nimetas 23 kandidaati eelseisvateks maailmameistrivõistluste valikmängudeks, kus Eesti kohtub kahel korral Rootsiga.

MM-valiksarjas kuulub Eesti ühte alagruppi Sloveenia, Tšehhi ning Rootsiga. Valikmängude esimene ring peeti möödunud aasta novembris, kus Eesti alistas võõrsil Sloveenia 94:93 ja tunnistas kodus Tšehhi 97:92 paremust.

Eesti mängib Rootsiga 27. veebruaril võõrsil ja 1. märtsil kodus.

Eesti meeste korvpallikoondise kandidaadid

Kristian Kullamäe | BC Lietkabelis (Leedu)
Märt Rosenthal | Kalev/Cramo
Kasper Suurorg | Sopoti Trefl (Poola)
Siim-Markus Post | TalTech/Alexela
Erik Makke | Kalev/Cramo
Mikk Jurkatamm | Avellino Basket (Itaalia)
Martin Paasoja | Tartu Ülikool Maks & Moorits
Joonas Riismaa | Derthona Basket (Itaalia)
Leemet Böckler | Krosno Miasto Szkła (Poola)
Sander Raieste | UCAM Murcia (Hispaania)
Henri Drell | Badalona Joventut (Hispaania)
Janari Jõesaar | Sarajevo KK Bosna BH Telecom (Bosnia ja Hertsegoviina)
Hugo Toom | Kalev/Cramo
Gregor Kuuba | Kalev/Cramo
Markus Ilver | Tartu Ülikool Maks & Moorits
Artur Konontšuk | Bursaspor Basketbol (Türgi)
Karl Johan Lips | Tartu Ülikool Maks & Moorits
Siim-Sander Vene | BC Šiauliai (Leedu)
Kregor Hermet | JDA Dijon Basket (Prantsusmaa)
Kaspar Treier | Napoli Basket (Itaalia)
Mihkel Kirves | Jonava (Leedu)
Taavi Jurkatamm | TalTech/Alexela
Matthias Tass | Varssavi Legia (Poola)

Lõplik nimekiri mängijatest, kes esindavad Eesti rahvuskoondist valikmängudes Rootsi vastu, selgub 23. veebruaril.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

korvpalliuudised

14:35

Heiko Rannula avalikustas kandidaadid MM-valikmängudeks Rootsiga

15.02

Kalev/Cramo võitis lisaajal, ülikooliklubid said samuti võidulisa

15.02

Vaaksi kool sai pärast suurt kaklust kaotuse, Veesaar jäi haigeks

14.02

Vince Carteri noored võitsid tähtede mängu turniiri, MVP oli 76ersi mees

14.02

Kalev/Cramo pikendas Lätis kindla võiduga oma ilusat seeriat

13.02

Klubita jäänud korvpallilegend Chris Paul lõpetas karjääri

12.02

Kullamäe klubi lõpetas EuroCupi põhiturniiri positiivsel noodil

12.02

TalTech pääses Põhja-Euroopa korvpalliliigas 16 parema sekka

11.02

Drelli koduklubi võiduseeria lõppes Prantsusmaal

11.02

Veesaar ja North Carolina kaotasid Miamis

10.02

Rusikahoope jaganud Pistonsi ja Hornetsi mängijad saadeti väljakult minema

08.02

Viimsi üllatas Bakeri võimsa mängu toel Ventspilsi

08.02

Resultatiivsete eestlaste duellis jäi peale Suurorg ja Sopot

08.02

North Carolina alistas Duke'i lõpusireenil, Veesaarelt jälle kaksikduubel

07.02

Tartu Ülikool ja Kalev/Cramo said võidulisa

videod

sport.err.ee uudised

15:38

Meillard tuli pärast norralase eksimust olümpiavõitjaks, Laine katkestas Uuendatud

15:10

Hollandi lühirajauisutajad nopivad kuldmedaleid

14:35

Heiko Rannula avalikustas kandidaadid MM-valikmängudeks Rootsiga

13:53

Ilves: suurel mäel ei tule nii lihtsalt, aga mingit katastroofi pole

13:47

Joe Noormets: miks just sportlased peavad olema apoliitilised?

13:27

Tormis Laine oma olümpiast: see ei ole see, mille nimel mina sporti teen

13:24

Galerii | Rakveres jagas näpunäiteid hokikoondise peatreener

12:49

Mitmed Inglismaa suurklubid said edasi, Aston Villa kaotas

12:11

Range vanaisa Tarmo Tiisler: lapselapsed käivad minu juures eluõppe laagris

11:41

Galerii | Hokiliigas olid võidukad Kohtla-Järve meeskonnad

11:31

Spordimuuseumi kogud. Allar Levandi võistlusnumber 13

11:11

Norra suusahüppaja teenis Milano Cortina mängudel ka teise kulla

10:30

Spordimuuseumi kogud. Haljandi täis kritseldatud rinnanumber

09:49

Meeste hokiturniiril sai paika sõelmängude tabel

09:25

TÄNA OTSE | Kes kroonitakse paarissõidu olümpiavõitjateks?

loetumad

15.02

Henry Sildaru ei pääsenud Big Airi kvalifikatsioonist edasi Uuendatud

26.01

Milano Cortina olümpiamängude ülekannete ajakava

15.02

Vittozzi veatu laskmine tõi Itaaliale esimese laskesuusakulla, Külm 22. Uuendatud

15.02

Olümpia kurlinguturniiril puhkes ootamatu skandaal

15:38

Meillard tuli pärast norralase eksimust olümpiavõitjaks, Laine katkestas Uuendatud

14.02

Soome hokikoondis korraldas olümpial tõelise purustustöö

15.02

Tartu Maratoni põhidistantsi võitis Kalev, naiste seas parim Mannima Uuendatud

00:02

Hase ja Volodin kogusid lühikavas esmakordselt üle 80 punkti Uuendatud

00:21

Kahekordne olümpiavõitja Ruud: Henryl on tohutult potentsiaali!

15.02

Norra mehed teenisid teatesõidus kindla võidu, Itaalia sai pronksi Uuendatud

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo