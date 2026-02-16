Heiko Rannula avalikustas kandidaadid MM-valikmängudeks Rootsiga
Eesti meeste korvpallikoondise peatreener Heiko Rannula nimetas 23 kandidaati eelseisvateks maailmameistrivõistluste valikmängudeks, kus Eesti kohtub kahel korral Rootsiga.
MM-valiksarjas kuulub Eesti ühte alagruppi Sloveenia, Tšehhi ning Rootsiga. Valikmängude esimene ring peeti möödunud aasta novembris, kus Eesti alistas võõrsil Sloveenia 94:93 ja tunnistas kodus Tšehhi 97:92 paremust.
Eesti mängib Rootsiga 27. veebruaril võõrsil ja 1. märtsil kodus.
Eesti meeste korvpallikoondise kandidaadid
Kristian Kullamäe | BC Lietkabelis (Leedu)
Märt Rosenthal | Kalev/Cramo
Kasper Suurorg | Sopoti Trefl (Poola)
Siim-Markus Post | TalTech/Alexela
Erik Makke | Kalev/Cramo
Mikk Jurkatamm | Avellino Basket (Itaalia)
Martin Paasoja | Tartu Ülikool Maks & Moorits
Joonas Riismaa | Derthona Basket (Itaalia)
Leemet Böckler | Krosno Miasto Szkła (Poola)
Sander Raieste | UCAM Murcia (Hispaania)
Henri Drell | Badalona Joventut (Hispaania)
Janari Jõesaar | Sarajevo KK Bosna BH Telecom (Bosnia ja Hertsegoviina)
Hugo Toom | Kalev/Cramo
Gregor Kuuba | Kalev/Cramo
Markus Ilver | Tartu Ülikool Maks & Moorits
Artur Konontšuk | Bursaspor Basketbol (Türgi)
Karl Johan Lips | Tartu Ülikool Maks & Moorits
Siim-Sander Vene | BC Šiauliai (Leedu)
Kregor Hermet | JDA Dijon Basket (Prantsusmaa)
Kaspar Treier | Napoli Basket (Itaalia)
Mihkel Kirves | Jonava (Leedu)
Taavi Jurkatamm | TalTech/Alexela
Matthias Tass | Varssavi Legia (Poola)
Lõplik nimekiri mängijatest, kes esindavad Eesti rahvuskoondist valikmängudes Rootsi vastu, selgub 23. veebruaril.
Toimetaja: Siim Boikov