Heiko Rannula avalikustas kandidaadid MM-valikmängudeks Rootsiga

Lõplik nimekiri mängijatest, kes esindavad Eesti rahvuskoondist valikmängudes Rootsi vastu, selgub 23. veebruaril.

Kristian Kullamäe | BC Lietkabelis (Leedu) Märt Rosenthal | Kalev/Cramo Kasper Suurorg | Sopoti Trefl (Poola) Siim-Markus Post | TalTech/Alexela Erik Makke | Kalev/Cramo Mikk Jurkatamm | Avellino Basket (Itaalia) Martin Paasoja | Tartu Ülikool Maks & Moorits Joonas Riismaa | Derthona Basket (Itaalia) Leemet Böckler | Krosno Miasto Szkła (Poola) Sander Raieste | UCAM Murcia (Hispaania) Henri Drell | Badalona Joventut (Hispaania) Janari Jõesaar | Sarajevo KK Bosna BH Telecom (Bosnia ja Hertsegoviina) Hugo Toom | Kalev/Cramo Gregor Kuuba | Kalev/Cramo Markus Ilver | Tartu Ülikool Maks & Moorits Artur Konontšuk | Bursaspor Basketbol (Türgi) Karl Johan Lips | Tartu Ülikool Maks & Moorits Siim-Sander Vene | BC Šiauliai (Leedu) Kregor Hermet | JDA Dijon Basket (Prantsusmaa) Kaspar Treier | Napoli Basket (Itaalia) Mihkel Kirves | Jonava (Leedu) Taavi Jurkatamm | TalTech/Alexela Matthias Tass | Varssavi Legia (Poola)

Eesti mängib Rootsiga 27. veebruaril võõrsil ja 1. märtsil kodus.

MM-valiksarjas kuulub Eesti ühte alagruppi Sloveenia, Tšehhi ning Rootsiga. Valikmängude esimene ring peeti möödunud aasta novembris, kus Eesti alistas võõrsil Sloveenia 94:93 ja tunnistas kodus Tšehhi 97:92 paremust.

